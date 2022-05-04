Guto Ferreira descarta retorno de Rodallega na Copa do Brasil

Com a saída de Gilberto no início do ano, o Bahia colocou suas fichas em Rodallega e o colombiano não decepciona.

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Porém, na estreia da Série B, o jogador sentiu uma lesão muscular, que o impede de voltar a equipe.

Na noite da última terça-feira, o técnico Guto Ferreira foi questionado sobre uma possível volta de Rodallega para o jogo da Copa do Brasil diante do Azuriz e descartou.

‘Vamos esperar, mas ele não tem condição de voltar. Para esse jogo, não. Não começou a transição, espero que essa semana evolua bem’, disse Guto.

Números

Nesta temporada, Rodallega apresenta ótimo desempenho, com 12 gols em 14 jogos disputados.