Gustavo Torres é regularizado no BID e pode estrear com a camisa do Vasco contra o Palmeiras no domingo

O nome do atacante colombiano Gustavo Torres foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco diante do Palmeiras, em São Januário, às 16h, no próximo domingo. Além dele, Toko Filipe também foi regularizado e ambos estão à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto.Nome de Gustavo Torres no BID (Reprodução)O atacante colombiano, de 24 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Atlético Nacional (COL), até o fim de 2021. Ele é mais um nome para reforçar a equipe na sequência da temporada. No último domingo, contra o Goiás, o experiente lateral-direito Léo Matos fez sua estreia, e nesta sexta, o Gigante da Colina chegou a um acordo com o zagueiro Jadson, do Portimonense-POR.