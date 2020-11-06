Gustavo Torres é regularizado no BID e pode estrear com a camisa do Vasco contra o Palmeiras no domingo

O nome do atacante colombiano Gustavo Torres foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco diante do Palmeiras, em São Januário, às 16h, no próximo domingo. Além dele, Toko Filipe também foi regularizado e ambos estão à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto.Nome de Gustavo Torres no BID (Reprodução)O atacante colombiano, de 24 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Atlético Nacional (COL), até o fim de 2021. Ele é mais um nome para reforçar a equipe na sequência da temporada. No último domingo, contra o Goiás, o experiente lateral-direito Léo Matos fez sua estreia, e nesta sexta, o Gigante da Colina chegou a um acordo com o zagueiro Jadson, do Portimonense-POR.
Contudo, o clube segue mapeando o mercado em busca de mais reforços para qualificar o elenco. Um dos nomes pretendidos pelo Cruz-Maltino trata-se do jovem atacante Maximiliano Lovera, do Olympiakos. O argentino viria para ocupar a vaga deixada por Guilherme Parede, que retornou ao Talleres. Porém, apesar do desejo de contar com o jogador por empréstimo até o final de 2021, os europeus não pretendem negociá-lo.
Outro nome que apareceu no BID e poderá entrar em campo é do angolano Toko Filipe, de 21 anos. Ele chegou ao clube primeiramente, observado, em um processo de intercâmbio junto ao Louletano (POR), e firmou vínculo até outubro do ano que vem.
Basicamente desconhecido no futebol brasileiro, Filipe atuou ano passado no Louletano, que disputa o equivalente ao terceiro escalão do futebol lusitano.