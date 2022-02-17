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Gustavo Scarpa e Zé Rafael são desfalques no treino do Palmeiras

Dupla já ficou fora do duelo com a Ferroviária na última quarta-feira por problemas físicos. Um por estiramento no joelho esquerdo e outro com edema na coxa esquerda...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 14:16
Nesta quinta-feira, o Palmeiras retomou os treinamentos após a vitória sobre a Ferroviária, no Paulistão, mas com dois desfalques, que já não haviam participado do 2 a 0 em Araraquara: Gustavo Scarpa e Zé Rafael. Ambos apresentaram problemas físicos depois da disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, e estão realizando atividades internas na Academia de Futebol.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
A dupla esteve entre os jogadores titulares que ficaram fora da viagem para o jogo da oitava rodada do Paulistão. Scarpa teve um estiramento no joelho esquerdo e Zé tem um edema na coxa esquerda. Ambos estão em processo de recuperação e seguem como dúvidas para a partida do próximo sábado, contra o Santo André, e da próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela Recopa.
O Palmeiras não fala de prazos de recuperação e de previsão de retorno dos jogadores que se encontram no departamento médico. Scarpa e Zé Rafael serão reavaliados diariamente e estarão em atividades internas no CT.
Quem também ficou fora do duelo da última quarta-feira foi Luan, que estava suspenso por conta da expulsão na final do Mundial de Clubes. Ele já está apto para enfrentar o Santo André. Além dele, Marcos Rocha, Dudu, Piquerez e Danilo ficaram fora contra a Ferroviária, mas por terem sido poupados pela comissão técnicas. Todos treinaram sem restrições nesta quinta-feira.
A equipe alviverde volta a treinar nesta sexta-feira, às 16h, na Academia de Futebol. O Verdão enfrenta o Santo André neste sábado, às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A equipe palmeirense é líder do Grupo C da competição com 13 pontos, além de ser a única invicta.
Crédito: ZéRafaeleGustavoScarpaestãoemrecuperaçãodeproblemasfísicos(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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