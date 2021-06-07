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futebol

Gustavo Mosquito celebra marca de 50 jogos pelo Corinthians: 'Um privilégio'

Responsável pelo pênalti que deu a vitória por 1 a 0 do Timão sobre o América-MG, no último domingo (6), o atacante almeja ainda mais coisas com a camisa corinthiana...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 16:51

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:51

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O atacante Gustavo Mosquito completou 50 jogos com a camisa do Corinthians no último domingo (6), e a marca foi celebrada com grande estilo, já que o atleta foi o responsável por sofrer o pênalti que deu a vitória ao Timão por 1 a 0 sobre o América-MG, na Arena Independência, pela segunda rodada do Brasileirão, convertido pelo lateral-esquerdo Fábio Santos.
– Muito feliz, um privilégio. Não é para qualquer um. 50 jogos com essa camisa é uma marca gigante. Quero muito mais. Coloco objetivos, metas na minha vida e na minha carreira e vou em busca com muita dedicação. Só Deus e minha família sabem o que eu passei para chegar até aqui. Agora é seguir, porque a gente merece muito mais – disse Mosquito à Corinthians TV.
>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os jogos do TImão >> Baixe o novo app de resultados do L!Gustavo Mosquito sofreu os últimos três pênaltis do Corinthians, contra Palmeiras, Atlético-GO e América-MG. No entanto, apenas o último foi convertido.
Cada uma das três cobranças foram de um jogador diferente, Luan e Mateus Vital erraram os dois primeiros, já Fábio Santos converteu contra o Coelho e brincou com Mosquito.
– Ele fazendo isso aí eu vou terminar a minha carreira com uns 70 gols – afirmou o lateral, fazendo menção das jogadas individuais pelo lado direito que tem culminado nas faltas dentro da área recentes.
Gustavo tem se firmado no Timão desde o fim da última temporada. Contratado pelo clube do Parque São Jorge em 2019, o atacante teve diversas oscilações e acumulou três empréstimos, para Vila Nova, Oeste e Paraná, última equipe que defendeu antes do seu retorno, no ano passado. Desde então, são 44 jogos e nove gols.

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