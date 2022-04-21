Gustavo Morínigo sobre placar em cima do Santos: 'Resultado curto'

No Couto Pereira, o Coritiba reencontrou o Santos e desta vez levou a melhor. Pela Copa do Brasil, o Coxa abriu a vantagem de 1 a 0 em cima do Peixe.
- VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL
Quem ligou o sinal de alerta para a vantagem pequena foi o técnico Gustavo Morínigo na coletiva de imprensa.
‘O time estava sem medo. A mentalidade era confiante e ganhadora. Isso fez a diferença no começo e encontramos muitas situações. O resultado ficou curto’, afirmou.
Agora, para avançar, o Coritiba busca o empate fora de casa. Derrota por um gol leva o jogo aos pênaltis. Se o Santos vencer por dois gols ou mais, fica com a vaga.