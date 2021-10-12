Gustavo Morínigo faz apelo ao torcedor do Coritiba

Sem vencer nos últimos três jogos, o Coritiba sente a pressão nos bastidores para melhorar o desempenho e vê de perto o crescimento de alguns rivais, como, por exemplo, o Botafogo.
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Apesar do momento instável, o técnico Gustavo Morínigo acredita na recuperação e pede o apoio do torcedor.
'Necessitamos que a torcida siga acreditando. Não podemos vir ao estádio e nossa própria torcida estar contra nossos próprios jogadores. Precisamos de apoio, ainda mais quando não acontecem as coisas', declarou.
Calendário
A próxima oportunidade do Coxa recuperar o bom momento é no fim de semana, quando encara o Vasco da Gama, em São Januário.