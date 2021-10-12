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futebol

Gustavo Morínigo faz apelo ao torcedor do Coritiba

Treinador pede união em momento instável do Coxa na reta final da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 12:42

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:42

Crédito: Treinador paraguaio está no Coxa desde a temporada 2020 (Divulgação/Coritiba
Sem vencer nos últimos três jogos, o Coritiba sente a pressão nos bastidores para melhorar o desempenho e vê de perto o crescimento de alguns rivais, como, por exemplo, o Botafogo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do momento instável, o técnico Gustavo Morínigo acredita na recuperação e pede o apoio do torcedor.
'Necessitamos que a torcida siga acreditando. Não podemos vir ao estádio e nossa própria torcida estar contra nossos próprios jogadores. Precisamos de apoio, ainda mais quando não acontecem as coisas', declarou.
Calendário
A próxima oportunidade do Coxa recuperar o bom momento é no fim de semana, quando encara o Vasco da Gama, em São Januário.

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