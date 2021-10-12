Gustavo Morínigo faz apelo ao torcedor do Coritiba

Crédito: Treinador paraguaio está no Coxa desde a temporada 2020 (Divulgação/Coritiba

Sem vencer nos últimos três jogos, o Coritiba sente a pressão nos bastidores para melhorar o desempenho e vê de perto o crescimento de alguns rivais, como, por exemplo, o Botafogo.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Apesar do momento instável, o técnico Gustavo Morínigo acredita na recuperação e pede o apoio do torcedor.

'Necessitamos que a torcida siga acreditando. Não podemos vir ao estádio e nossa própria torcida estar contra nossos próprios jogadores. Precisamos de apoio, ainda mais quando não acontecem as coisas', declarou.

Calendário