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futebol

Gustavo Gómez tem contrato com o Palmeiras prorrogado em seis meses

Paraguaio passa a ter seu vínculo com o Verdão válido até dezembro de 2024
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Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 08:00
Crédito: César Greco
O Palmeiras estendeu o contrato de Gustavo Gómez em mais seis meses e publicou esta atualização no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quinta-feira (19). Essa prorrogação se deu a fim de regular o tempo de contrato do zagueiro ao calendário brasileiro.
Depois de ter renovado na metade do ano passado, o clube entrou em acordo com o jogador para realizar a mudança nesta temporada. Sendo assim, agora o vínculo do zagueiro passa a ser válido até dezembro de 2024, sem qualquer alteração em cláusulas salariais.Titular absoluto no Verdão e na Seleção Paraguaia, o defensor é cobiçado frequentemente por clubes do exterior. Entretanto, a situação não preocupa tanto a diretoria alviverde, que pretende negociá-lo apenas em caso de uma proposta irrecusável.
Gómez, assim como seus representantes, também estão satisfeitos com o contrato com o Alviverde e, por isso, não devem ceder a qualquer investida. O paraguaio está na sua quarta temporada pelo clube e desenvolveu enorme identificação com o Maior Campeão Nacional.
O capitão do Palmeiras soma 142 jogos, 17 gols e quatro títulos com a camisa alviverde, presente no top 10 maiores zagueiros artilheiros do time. Neste domingo (22), deve ir a campo novamente com o Verdão para enfrentar o Cuiabá, às 11h (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

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