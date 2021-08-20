Gustavo Gómez tem contrato com o Palmeiras prorrogado em seis meses

Crédito: César Greco

O Palmeiras estendeu o contrato de Gustavo Gómez em mais seis meses e publicou esta atualização no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quinta-feira (19). Essa prorrogação se deu a fim de regular o tempo de contrato do zagueiro ao calendário brasileiro.

Depois de ter renovado na metade do ano passado, o clube entrou em acordo com o jogador para realizar a mudança nesta temporada. Sendo assim, agora o vínculo do zagueiro passa a ser válido até dezembro de 2024, sem qualquer alteração em cláusulas salariais.Titular absoluto no Verdão e na Seleção Paraguaia, o defensor é cobiçado frequentemente por clubes do exterior. Entretanto, a situação não preocupa tanto a diretoria alviverde, que pretende negociá-lo apenas em caso de uma proposta irrecusável.

Gómez, assim como seus representantes, também estão satisfeitos com o contrato com o Alviverde e, por isso, não devem ceder a qualquer investida. O paraguaio está na sua quarta temporada pelo clube e desenvolveu enorme identificação com o Maior Campeão Nacional.