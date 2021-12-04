Gustavo Gómez revela que estava acertado com o Boca Juniors antes de vir ao Palmeiras

O paraguaio Gustavo Gómez é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Em entrevista ao jornalista Edgar Cantero, na última sexta-feira (3), no entanto, ele revelou que esteve muito próximo de vestir a camisa do Boca Juniors antes de acertar sua chegada ao Verdão.

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Gómez revelou que chegou a tirar fotos com a camisa do clube argentino e a conversar com funcionários do clube, mas, no último momento, os dirigentes fizeram alterações no contrato e complicaram a negociação. Depois, o zagueiro assinou com o Palmeiras.

- A ida pro Boca não aconteceu porque o pessoal de lá não quis, na verdade. Fui ao clube, tenho foto com a camiseta, falei com a nutricionista, falei com a psicóloga... Acredito que tenha feito material com a Boca TV. Estava tudo certo. Pelo menos essa foi minha interpretação do que aconteceu - disse.

Veja a tabela completa do Brasileirão- A verdade é que eu tinha um contrato e depois na hora de assinar, era outro. Eles não quiseram cumprir aquele (contrato) e tudo bem - completou.

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Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras no meio de 2018 e se tornou ídolo da torcida. Desde então, foram 157 jogos e os títulos do Brasileirão (2018), Paulistão (2020), Libertadores (2020 e 2021) e Copa do Brasil (2020), sendo capitão ou destaque em todos eles.