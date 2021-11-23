Gustavo Florentín confirma que renovação com o Sport está próxima

Se dentro de campo o Sport luta para continuar na elite, fora dele a diretoria trabalha firme para manter o técnico Gustavo Florentín.

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O paraguaio é querido pelos dirigentes e, mesmo com a falta de resultados dentro de campo, a expectativa é a continuidade.

Em conversa com a rádio Universo, do Uruguai, Gustavo Florentín deixou claro que tudo está encaminhado e a tendência é de permanência na Ilha do Retiro.

'Estamos 95% encaminhados para ficar na próxima temporada’, afirmou.

Desde a sua chegada, o treinador conseguiu obter cinco vitórias, dois empates e oito derrotas