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futebol

Gustavo Florentín confirma que renovação com o Sport está próxima

Treinador acredita que tem tudo para continuar no Leão na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:05

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:05

Se dentro de campo o Sport luta para continuar na elite, fora dele a diretoria trabalha firme para manter o técnico Gustavo Florentín.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O paraguaio é querido pelos dirigentes e, mesmo com a falta de resultados dentro de campo, a expectativa é a continuidade.
Em conversa com a rádio Universo, do Uruguai, Gustavo Florentín deixou claro que tudo está encaminhado e a tendência é de permanência na Ilha do Retiro.
'Estamos 95% encaminhados para ficar na próxima temporada’, afirmou.
Desde a sua chegada, o treinador conseguiu obter cinco vitórias, dois empates e oito derrotas
Crédito: GustavoFlorentínemaltanoLeão(AndersonStevens/Sport

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