Flávio Bolsonaro na Globo: o que disse o candidato à Presidência na 2ª entrevista à emissora

"Eu sempre defendi mais liberdade para que os trabalhadores pudessem, inclusive, montar a sua própria jornada de trabalho. Eu sempre citava o exemplo daquela mãe solo que sustenta o seu filho sozinho e as vezes não tem com quem deixar sua criança. E com essa escala 6x1 engessada, ela não conseguiu o emprego. Então eu sou a favor de mais liberdade."