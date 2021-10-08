Gum treina em Laranjeiras, tira foto com tricolores e ganha uniforme do Fluminense: 'Muito bom estar aqui'

Nesta sexta-feira, Gum esteve em Laranjeiras, na sede social do Fluminense. Junto ao time do CRB, o zagueiro e ídolo tricolor realizou treinamento no Estádio Manoel Schwartz, em preparação para o duelo contra o Botafogo pela Série B. Na ocasião, o atleta aproveitou para tirar fotos com fãs e recebeu uma camisa do Tricolor de presente do clube.Em sua rede social, o bicampeão brasileiro pelo Fluminense agradeceu o gesto da diretoria do clube e relembrou os nove anos em que vestiu a armadura tricolor. Gum também aproveitou para destacar o carinho da torcida, mesmo depois de três anos da sua saída.