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Gum treina em Laranjeiras, tira foto com tricolores e ganha uniforme do Fluminense: 'Muito bom estar aqui'

Zagueiro e ídolo tricolor visitou a antiga casa junto com time do CRB para preparação do duelo contra o Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 15:27

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 15:27

Crédito: Reprodução/ Instagram/ @gumoficial
Nesta sexta-feira, Gum esteve em Laranjeiras, na sede social do Fluminense. Junto ao time do CRB, o zagueiro e ídolo tricolor realizou treinamento no Estádio Manoel Schwartz, em preparação para o duelo contra o Botafogo pela Série B. Na ocasião, o atleta aproveitou para tirar fotos com fãs e recebeu uma camisa do Tricolor de presente do clube.Em sua rede social, o bicampeão brasileiro pelo Fluminense agradeceu o gesto da diretoria do clube e relembrou os nove anos em que vestiu a armadura tricolor. Gum também aproveitou para destacar o carinho da torcida, mesmo depois de três anos da sua saída.
- Muito bom estar aqui de volta e relembrar tudo que vivi com essa camisa! Obrigado @fluminensefc pelo presente, e a torcida tricolor pelo carinho - escreveu na postagem. O zagueiro defendeu o Fluminense em 414 jogos, de 2009 a 2018. No clube, foi campeão brasileiro em 2010 e 2012, campeão carioca também em 2012, além de conquistar a Copa Rio Sul Minas em 2016 e o Troféu Luiz Penido em 2012. Em sua longa passagem por Laranjeiras, marcou 29 gols.

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