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Guilherme Santos trabalha com bola e inicia 'transição avançada' no Botafogo

Lateral-esquerdo está na fase final do tratamento de uma lesão na coxa e já inicia atividades com bola no campo anexo do Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 14:43

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:43

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo convive com o avanço de jogadores que estão no Departamento Médico. Este é o caso de Guilherme Santos, que fez um trabalho com bola no treino da última quinta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, e entrou na fase de "transição dois".
Este estágio é o último da transição e, consequentemente, o mais avançado de um possível retorno aos jogos. O lateral-esquerdo já faz atividades com uma carga de intensidade um pouco mais elevada e se aproxima da volta aos gramados. O Botafogo, contudo, não trabalha com prazos.
O defensor sofreu uma lesão considerada grave na coxa em novembro e, desde então, está sob os cuidados do Departamento Médico. Aos poucos, Guilherme vem aparecendo no gramado e, agora, iniciou a fase avançada da transição.
Guilherme Santos não entra em campo desde a derrota por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 8 de novembro, quando se lesionou.
Com contrato de empréstimo junto à Tombense até o fim de fevereiro, o Botafogo tem o interesse de renovar o vínculo para a próxima temporada, na disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O nome de Guilherme Santos também é ventilado em outras equipes do futebol nacional.

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