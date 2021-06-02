Guilherme Esteves, do Vasco, é convocado pelo técnico Dudu Patetuci para a Seleção Brasileira Sub-15

Crédito: Divulgação/Vasco

O técnico Dudu Patetuci anunciou os convocados da Seleção Brasileira Sub-15 para a primeira fase de preparação visando o Campeonato Sul-Americano da categoria. Entre os jogadores, está um representante do Vasco. Trata-se do meia Guilherme Esteves, um dos destaques do Gigante no Sub-15, autor de dois gols nos dois jogos disputados pela Copa Rio até o momento.

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Além de Guilherme Esteves, o Gigante da Colina enviará ao grupo o técnico Diogo Calhau. O profissional auxiliará o comandante da Seleção e o supervisor Clauber Rocha. Com isso, a apresentação dos atletas será no dia 5 de junho na Granja Comary. O período de treinamentos acontecerá até o dia 14.

Cabe salientar que esta foi a primeira convocação do técnico Dudu Patetuci pela seleção Sub-15, visto que ele substituiu Paulo Victor Gomes, que assumiu a equipe Sub-17 em 2020. Dudu também seguirá no comando das seleções Sub-16 e Sub-18, formadas por jogadores nascidos em anos ímpares.Goleiros

Marcelo de Souza - Cruzeiro E.CPedro Henrique - S.E. PalmeirasDavi Rocha - Fluminense F.C

Defensores

Guilherme Pellegrin - S.C Corinthians PaulistaVictor Gabriel - Cruzeiro E.CGuilherme Henrique - Avaí F.CVinícius Cesar - Cruzeiro E.CRhuan Pedro - Ceará S.C.Mateus Luiz - Fluminense F.CJoão Henrique - Fluminense F.CPyetro Emanuel - Cruzeiro E.C

Meio-campistas

Bernardo Valim - Botafogo F.R.Guilherme Esteves - C.R. Vasco da GamaRoberto Batista - S.C. Corinthians PaulistaPaulo Neto - S. E. PalmeirasMatheus Pedro - Fluminense F.CVitor Uelison - Avaí F.CRodrigo Otávio - S.C. Internacional

Atacantes