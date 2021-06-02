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Guilherme Esteves, do Vasco, é convocado pelo técnico Dudu Patetuci para a Seleção Brasileira Sub-15

Meio-campista do Cruz-Maltino é convocado para a primeira fase de preparação entre os dias 5 e 14 de junho na Granja Comary visando o Campeonato Sul-Americano da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:44

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:44

Crédito: Divulgação/Vasco
O técnico Dudu Patetuci anunciou os convocados da Seleção Brasileira Sub-15 para a primeira fase de preparação visando o Campeonato Sul-Americano da categoria. Entre os jogadores, está um representante do Vasco. Trata-se do meia Guilherme Esteves, um dos destaques do Gigante no Sub-15, autor de dois gols nos dois jogos disputados pela Copa Rio até o momento.
> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Além de Guilherme Esteves, o Gigante da Colina enviará ao grupo o técnico Diogo Calhau. O profissional auxiliará o comandante da Seleção e o supervisor Clauber Rocha. Com isso, a apresentação dos atletas será no dia 5 de junho na Granja Comary. O período de treinamentos acontecerá até o dia 14.
Cabe salientar que esta foi a primeira convocação do técnico Dudu Patetuci pela seleção Sub-15, visto que ele substituiu Paulo Victor Gomes, que assumiu a equipe Sub-17 em 2020. Dudu também seguirá no comando das seleções Sub-16 e Sub-18, formadas por jogadores nascidos em anos ímpares.Goleiros
Marcelo de Souza - Cruzeiro E.CPedro Henrique - S.E. PalmeirasDavi Rocha - Fluminense F.C
Defensores
Guilherme Pellegrin - S.C Corinthians PaulistaVictor Gabriel - Cruzeiro E.CGuilherme Henrique - Avaí F.CVinícius Cesar - Cruzeiro E.CRhuan Pedro - Ceará S.C.Mateus Luiz - Fluminense F.CJoão Henrique - Fluminense F.CPyetro Emanuel - Cruzeiro E.C
Meio-campistas
Bernardo Valim - Botafogo F.R.Guilherme Esteves - C.R. Vasco da GamaRoberto Batista - S.C. Corinthians PaulistaPaulo Neto - S. E. PalmeirasMatheus Pedro - Fluminense F.CVitor Uelison - Avaí F.CRodrigo Otávio - S.C. Internacional
Atacantes
Luis Guilherme - S.E. PalmeirasJoão Vitor - Avaí F.CGustavo Gomes - Fluminense F.CWhalacy Gonçalves - Coritiba F.CFábio Ribeiro (Bill) - C.R. FlamengoRafael Junior (Juninho) - S.C. Corinthians Paulista

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