Guilherme Cachoeira celebra chegada ao Vasco Sub-20: 'Muita felicidade e imensa responsabilidade'

Crédito: Divulgação/Vasco

Ao longo desta semana, o Vasco reforçou a sua equipe Sub-20 com o atacante Guilherme Cachoeira, ex-São Paulo. O jovem, de 19 anos, assinou contrato definitivo até julho de 2023. Em sua rede social, o jogador celebrou o acerto e agradeceu pela oportunidade de defender o Gigante da Colina nas próximas temporada.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - É com muita felicidade e imensa responsabilidade que hoje faço parte do Clube de Regatas Vasco da Gama, clube de uma tradição e história riquíssima no futebol, estou muito ansioso pra vestir essa camisa e dar o meu sangue dentro de campo, obrigado ao @vascodagama pela oportunidade e espero representar o clube da melhor maneira possível e ajudando a por a cruz de malta aonde ela tem que estar sempre, no topo do futebol brasileiro !! - publicou o jogador em sua página de Instagram.

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Os Meninos da Colina entraram em campo nesta quarta-feira e sofreram um duro revés. No Estádio Laranjão, a equipe perdeu de 3 a 0 para o Nova Iguaçu pelo jogo de ida das quartas de final o Campeonato Carioca da categoria. No duelo, a base vascaína teve o reforço de dois velhos conhecidos: Juninho e MT.

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