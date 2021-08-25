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  • Guilherme Cachoeira celebra chegada ao Vasco Sub-20: 'Muita felicidade e imensa responsabilidade'
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Guilherme Cachoeira celebra chegada ao Vasco Sub-20: 'Muita felicidade e imensa responsabilidade'

Atacante, de 19 anos, reforça o time Sub-20 para a sequência da temporada. O jogador já vem treinando com os companheiros e assinou contrato até julho de 2023...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 19:53
Crédito: Divulgação/Vasco
Ao longo desta semana, o Vasco reforçou a sua equipe Sub-20 com o atacante Guilherme Cachoeira, ex-São Paulo. O jovem, de 19 anos, assinou contrato definitivo até julho de 2023. Em sua rede social, o jogador celebrou o acerto e agradeceu pela oportunidade de defender o Gigante da Colina nas próximas temporada.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - É com muita felicidade e imensa responsabilidade que hoje faço parte do Clube de Regatas Vasco da Gama, clube de uma tradição e história riquíssima no futebol, estou muito ansioso pra vestir essa camisa e dar o meu sangue dentro de campo, obrigado ao @vascodagama pela oportunidade e espero representar o clube da melhor maneira possível e ajudando a por a cruz de malta aonde ela tem que estar sempre, no topo do futebol brasileiro !! - publicou o jogador em sua página de Instagram.
+ Desembargador rejeita pedido do Vasco para suspender execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas
Os Meninos da Colina entraram em campo nesta quarta-feira e sofreram um duro revés. No Estádio Laranjão, a equipe perdeu de 3 a 0 para o Nova Iguaçu pelo jogo de ida das quartas de final o Campeonato Carioca da categoria. No duelo, a base vascaína teve o reforço de dois velhos conhecidos: Juninho e MT.
+ A pedido de Lisca, Vasco tenta a liberação de Walber com Cuiabá e Athletico-PR
Na próxima rodada do Brasileirão, o time encara o Cruzeiro, sábado, às 10h, no Nivaldão. O duelo de volta contra o Nova Iguaçu, por sua vez, acontece na outra quarta-feira, às 10h, também no Estádio Nivaldo Pereira.

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