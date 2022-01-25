GUIA DO CARIOCÃO: Flamengo de Paulo Sousa busca o tetra pressionado por 'cultura da vitória'

O Campeonato Carioca de 2022 vai começar para o Flamengo. Nesta quarta-feira, às 21h35, o Rubro-Negro estreia no Estadual diante da Portuguesa. Em busca de um inédito tetracampeonato, o clube iniciará a disputa com uma equipe alternativa, assim como nos últimos anos, e, a partir da quarta rodada, terá o comando de Paulo Sousa. Abaixo, o LANCE! faz um panorama geral da participação do Flamengo no Carioca!A PRÉ-TEMPORADA RUBRO-NEGRA

Desde janeiro, duas pré-temporadas são realizadas no Ninho do Urubu. A primeira a ser realizada, a partir de 3 de janeiro, foi a da equipe que iniciará o Cariocão, um grupo formado, em sua maioria, por jovens das divisões de base. Nas últimas semanas, contudo, esse mesmo grupo foi alterado: o técnico Maurício Souza, da comissão técnica profissional permanente, foi demitido e, Fabio Matias, do sub-20, retornou da Copa São Paulo de Futebol Júnior para assumir o trabalho. Além de Fabio Matias, oito atletas também deixaram a Copinha após a segunda rodada da fase de grupos e estão à disposição para o início do Estadual.

Já o elenco principal se reapresentou no dia 10 de janeiro, iniciando o trabalho sob o comando de Paulo Sousa, que constantemente enfatiza a importância da "cultura de vitória", ciente da importância dos resultados positivos imediatos. As atividades do treinador português - que chegou ao clube acompanhado de uma comissão técnica de seis profissionais - tem sido elogiada pela intensidade e pelas atividades conciliando as partes técnica, física e tática. É favorito, mas carrega o fardo da pressão, sobretudo, pelo melhor elenco e frustrações de 2021.

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EXPECTATIVA PARA O CARIOCÃO

Mesmo sem reforços para o elenco, o Flamengo entra no Campeonato Carioca como grande favorito ao título. Afinal, é o atual tricampeão. Por outro lado, além da conquista, o clube vive a expectativa pelo início do trabalho de Paulo Sousa, técnico contratado para 2022. Com treinos intensos e metodologia de trabalho europeia, mudanças no estilo de jogo e, quem sabe, de nomes na escalação inicial, são esperadas.

TIME-BASE

O grupo principal do Flamengo tem estreia prevista para a quarta rodada da Taça Guanabara, contra o Fluminense, em 6 de fevereiro. Iniciando sua terceira semana de pré-temporada, o técnico Paulo Sousa - que mantém os treinos no Ninho do Urubu fechados - não deu indícios de qual equipe escalará.

As três primeiras rodadas do Estadual serão boas oportunidades para promissores talentos do Flamengo mostrarem seu valor ao mercado e ao técnico do time principal, Paulo Sousa. Alguns dos garotos do Ninho já têm treinado com o grupo principal, como os zagueiros Cleiton e Gabriel Noga e os meias-atacantes Lázaro e Matheus França.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.

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RETROSPECTO EM 2021

Tricampeão, e com sobras: o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca sem grandes sustos em 2021. Assim como será neste ano, o clube iniciou o Estadual com uma equipe alternativa e chegou à fase final com sete vitórias, dois empates e duas derrotas - as duas em clássicos, contra Vasco e Fluminense, sendo que, contra o Tricolor, não foi o time principal.

Na semifinal, vitórias por 3 a 0 e 4 a 1 sobre o Volta Redonda. Na decisão, empate em 1 a 1 com o Fluminense, no jogo de ida, e título garantido com o triunfo por 3 a 1 na partida decisiva.