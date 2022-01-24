GUIA DO CARIOCÃO: em seca de títulos, Fluminense se reforça para voltar a vencer em 2022

Um dos times mais ativos no mercado, o Fluminense investiu forte para voltar a ser protagonista na temporada. E o título do Campeonato Carioca está entre as prioridades. A taça não chega às Laranjeiras desde 2012 e o grande adversário deve ser novamente o Flamengo, que fez o Tricolor ser vice-campeão nas duas últimas edições do torneio.Foram oito contratações para 2022 e a manutenção da base que terminou a última temporada como titular. Quem chegou foi o goleiro Fábio, o zagueiro David Duarte, o volante Felipe Melo, os laterais Pineida e Cristiano, o meia Nathan e os atacantes Germán Cano e Willian.

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O Flu se reapresentou no último dia 10 e iniciou os trabalhos sob o comando de Abel Braga, contratado para a vaga de Marcão, que voltou a ser auxiliar. Com algumas atividades em tempo integral e dois jogos-treino, de vitórias sobre Porto Real e Mageense, o Tricolor terá novidades na escalação.

Além disso, com a estreia na Libertadores se aproximando, o Fluminense quer usar o Carioca como laboratório para organizar a equipe. Assim, deve ter força máxima ou perto disso ao longo do torneio. A segunda fase da competição, contra o Millonarios, tem o jogo de ida em 22 de fevereiro na Colômbia e a volta em 1º de março, em São Januário. Sem o Maracanã, o Flu mandará as partidas do Estadual no Luso-Brasileiro.VAIVÉM DO FLUQuem chegou: Felipe Melo (Palmeiras), Willian Bigode (Palmeiras), Pineida (empréstimo - Barcelona de Guayaquil), David Duarte (Goiás), Nathan (empréstimo - Atlético-MG), Germán Cano (Vasco), Cristiano (Sheriff) e Fábio (Cruzeiro).

Quem saiu: Samuel Granada (Nova Iguaçu), Egídio (Coritiba), Fernando Pacheco (Sporting Cristal), Abel Hernández (Atlético San Luis), Reginaldo (Chapecoense), Lucas Barcelos (CSA), Robinho (Bangladesh), Raí (Bangu), Nascimento (Bangu), Emanoel (Bangu), Wisney (Bangu), Raúl Bobadilla (Guaraní), Frazan (Chapecoense), Caio Vinícius (Goiás), Lucca (Ponte Preta), Cazares (Metalist).Quem pode chegar: no momento ninguémQuem pode sair: Yuri está fora dos planos e busca novo clube.TIME-BASE DE 2022Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cristiano; André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique, Willian e Fred. Técnico: Abel Braga.

OLHO NELEUm dos principais reforços do Fluminense é Nathan, meia de 25 anos emprestado pelo Atlético-MG. No Galo, completou 39 jogos em 2021, nos quais marcou três gols e deu três assistências. No Tricolor, pode ser peça-chave no time de Abel Braga para ajustar a transição ofensiva e auxiliar o ataque tricolor, setor em que também atua.

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OS PRIMEIROS JOGOS27/01 - 1º rodada do Carioca - Fluminense x Bangu - 21h30/01 - 2ª rodada do Carioca - Madureira x Fluminense - 15h3003/02 - 3ª rodada do Carioca - Fluminense x Audax Rio - 21h06/02 - 4ª rodada do Carioca - Flamengo x Fluminense - 16h05

OPINIÃO DO SETORISTA (por Luiza Sá)O Fluminense chega forte depois das contratações e quer ameaçar a hegemonia do Flamengo nos últimos anos. Se antes já era o time mais próximo de desbancar o rival, agora a torcida entra na competição com altas expectativas. A grande dúvida paira sobre o trabalho de Abel Braga, que chegou sob algum protesto e terá a missão de fazer esse time jogar.

O Tricolor foi bem no mercado e focou em resolver os problemas claros de 2021, especialmente na lateral-esquerda, com Cristiano e Pineida. Fato é que o Flu montou uma equipe mais equilibrada e ainda deve ter os meninos formados em Xerém para reforçar o grupo.

O Carioca será importante para Abel encaixar o time e, por isso, o pensamento não é de poupar. Com a Libertadores se aproximando, ter o time entrosado e bem é fundamental para não correr riscos desnecessários. Qualquer coisa que não seja a final do Estadual é um fracasso para essa equipe.