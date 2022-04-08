GUIA DO BRASILEIRÃO: Corinthians entra na competição em crise, mas tem potencial de evolução

O que o fortalece, também pode ser o que podem matar o Corinthians na disputa do Campeonato Brasileiro em 2022
Se por um lado ter um time com peças como Giuliano, Júnior Moraes, Paulinho, Renato Augusto, Willian e companhia era tudo o que muitos times do Brasil queriam, é justamente o excesso de atletas gabaritados que pode atrapalhar o Timão em uma competição de tiro longo.
E não por conta de 'estrelismo', mas sim por causa da idade. Todos os jogadores citados têm mais de 30 anos, assim como outros que são ídolos e estão há mais tempo no clube, como Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos.
Com isso, o técnico Vítor Pereira, que assumiu o clube com a temporada já em andamento, terá trabalho para equilibrar os aspectos técnicos e físicos do Timão nesta edição do torneio nacional.
Time-base: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Maycon; Róger Guedes, Paulinho (Du Queiroz), Renato Augusto e Willian; Jô (Júnior Moraes).
Quem chega: Ivan (goleiro), Bruno Melo (lateral), Rafael Ramos (lateral), Robson (zagueiro), Maycon (meia), Paulinho (meia), Júnior Moraes (centroavante) e Vítor Pereira (técnico)
Quem sai: Caíque França (goleiro), Caetano (zagueiro), Léo Santos (zagueiro), Michel Macedo (lateral), Éderson (volante), Matheus Jesus (volante), Richard (meia), Sornoza (meia), Vitinho (meia), Rodrigo Varanda (atacante), André Luís (atacante), Jonathan Cafú (atacante), Janderson (atacante), Everaldo (atacante) e Matheus Davó (atacante).
Quem pode chegar: Cavani (Manchester United-ENG)
Quem pode sair: Danilo Avelar (disponível no mercado)
Primeiros jogos
1ª rodada (10/04, às 16h) - Botafogo x Corinthians - Nilton Santos/RJ - Globo e Premiere
2ª rodada (16/04, às 19h) - Corinthians x Avaí - Neo Química Arena - Premiere
3ª rodada (23/04, às 19h) - Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque - Premiere
4ª (01/05, às 16h) - Corinthians x Fortaleza - Neo Química Arena - Globo e Premiere
5ª rodada (08/05, às 18h) - Red Bull Bragantino x Corinthians - Nabi Abi Chedid - Premiere
Opiniões dos setoristas
- No papel, o Corinthians possui um onze inicial que bate de frente com qualquer time no Brasil. Contudo, Vítor Pereira está em começo de trabalho, e as principais peças do elenco ultrapassaram os 30 anos.
Os dois últimos campeões brasileiros (Flamengo e Atlético-MG) mostraram que é preciso muita regularidade e um elenco bem montado para ganhar o Brasileirão.
Pela loucura do calendário brasileiro, o desgaste físico que o elenco vem apresentando e a adaptação a uma nova metodologia de trabalho, nao enxergo o Corinthians como postulante ao título.
No entanto, há muita qualidade técnica no Timão, que deve brigar pelo 4° ou 5° lugar, acirrando a briga pela vaga direta a próxima Libertadores.
Acho que pelo competência do treinador português e uma melhora considerável no elenco de 2021 para 2022, é improvável que o Corinthians fique na parte de baixo da tabela, ou brigue contra o rebaixamento, como ocorreu no início do último Campeonato Brasileiro - Rafael Marson.
- O sucesso ou fracasso do Corinthians neste Campeonato Brasileiro passarão pelas mãos do seu comandante: Vítor Pereira.
O treinador corintiano terá a missão de equilibrar os aspectos técnicos e físicos, de um time que tem jogadores qualificados, mas ao mesmo tempo está inflados de medalhões, que chegaram para auxiliar o time com a bola nos pés, mas estão comprometendo na entrega física.
Achar o meio termo vai ser o grande desafio de VP no decorrer da temporada, mas encontrar essa solução tem tudo para ser a chave do sucesso corintiano até o fim do ano - Fábio Lázaro.