Guardiola diz que conversa com Domènec e critica calendário: 'Nosso trabalho, como técnico, é sobreviver'

Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola afirmou que conversa com Domènec Torrent, atual treinador do Flamengo que foi seu auxiliar por dez anos. Em entrevista ao "Esporte Interativo", o comandante dos Sky Blues disse que acompanha o clube rubro-negro como pode.- Acompanho, mas apenas os resultados. Não consegui ver nenhuma partida. Mantemos contato, envio mensagens para ele e falamos de vez em quando. Sei que tem conseguido bons resultados, outro dia perdeu em casa, mas temos conversado sobre o que todos falam: não há tempo para treinar, que só há tempo para recuperação entre as partidas e mais nada para poder melhorar a equipe. Nós sobrevivemos, nosso trabalho como treinador agora é como um escritório, em que escalamos o time e nada mais - disse Guardiola.