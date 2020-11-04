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Guardiola diz que conversa com Domènec e critica calendário: 'Nosso trabalho, como técnico, é sobreviver'

Treinador do Manchester City foi auxiliado pelo comandante do Flamengo por dez anos,  disse que conversa com o técnico do time da Gávea e acompanha seus resultados...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 17:23
Crédito: Divulgação / Manchester City
Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola afirmou que conversa com Domènec Torrent, atual treinador do Flamengo que foi seu auxiliar por dez anos. Em entrevista ao "Esporte Interativo", o comandante dos Sky Blues disse que acompanha o clube rubro-negro como pode.- Acompanho, mas apenas os resultados. Não consegui ver nenhuma partida. Mantemos contato, envio mensagens para ele e falamos de vez em quando. Sei que tem conseguido bons resultados, outro dia perdeu em casa, mas temos conversado sobre o que todos falam: não há tempo para treinar, que só há tempo para recuperação entre as partidas e mais nada para poder melhorar a equipe. Nós sobrevivemos, nosso trabalho como treinador agora é como um escritório, em que escalamos o time e nada mais - disse Guardiola.
O treinador do Manchester City fez críticas aos calendários da Inglaterra e também do Brasil, que empilharam partidas atrás de partidas nesta temporada por conta da pandemia do novo coronavírus.
- Em todo lugar. Sim, é igual. Hoje já não existem treinadores, somos gerentes de jogadores que não estão lesionados. Há muito pouco tempo para fazer qualquer coisa. Variamos entre pré-jogo e recuperação, assim fica muito difícil para que o treinador desenvolva algo na evolução da equipe. Mas o Dome tem muita qualidade e sei que o Flamengo tem tido resultados muito bons - concluiu.

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