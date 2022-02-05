Guarani x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Depois de vencer o clássico contra o Corinthians na quarta-feira, o Santos busca a segunda vitória no Paulistão 2022 diante do Guarani neste domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
O Peixe defende um tabu de 12 anos sem derrota para o adversário. A última vez que foi derrotado pelo Guarani foi na Copa do Brasil de 2010. Desde então, foram oito confrontos, com sete vitórias santistas e um empate.
O técnico Fábio Carille deve repetir a formação da equipe que começou o clássico contra o Corinthians, com Kaiky e Bauermann na dupla de zaga e os garotos Ângelo e Marcos Leonardo no ataque.
FICHA TÉCNICAGUARANI X SANTOS
Data e hora: 06/2/2022, às 16h (Horário de Brasília)Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em CampinasÁrbitro: Douglas Marques das FloresÁrbitros assistentes: Neuza Ines Back e Leonardo Tadeu PedroÁrbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois
GUARANI: Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Madison e Eduardo Person; Júlio César, Giovanni Augusto e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista
SANTOS: João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Lenardo e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille