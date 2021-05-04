Guarani pode eliminar a Ponte Preta do Paulistão

Crédito: Divulgação/Ponte Preta

Na próxima quarta-feira à noite, Ponte Preta e Guarani medem forças em duelo que promete agitar a reta final do Campeonato Paulista e a cidade de Campinas.

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Com 10 pontos, a Macaca acumula um jejum de vitórias que dura três partidas. A conseqüência é a 3ª colocação na chave B e uma situação delicada, já que o time está com cinco pontos a menos que a Ferroviária, a vice-líder.

Pelo lado do Guarani a situação é mais tranquila. Com 14 pontos, o time é o 2º colocado do grupo B e pode até perder do maior rival que não perde a posição.

Eliminação