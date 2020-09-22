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futebol

Guaraní-PAR x Palmeiras: saiba onde assistir a partida pela Libertadores

Sem Grupo Globo, a partida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores poderá ser vista na TV aberta pelo SBT e na fechada com transmissão pela Fox...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 08:26
Crédito: Divulgação/Libertadores
Em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América, Guaraní e Palmeiras se enfrentam no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, nesta quarta-feira (23) às 21h30 (de Brasília).
O jogo será transmitido pelo SBT, na TV aberta, para o Estado de São Paulo e Goiânia, com narração de Téo José; e pelo FOX SPORTS, na TV fechada. O assinante poderá assistir ao jogo online, de qualquer parte do país, pelo site oficial do SBT e pelo Fox Play.O Palmeiras é o líder do grupo B com 9 pontos conquistados. O Verdão venceu o rival paraguaio na segunda rodada da competição continental por 3 x 1, no Allianz Parque, em São Paulo. O Guaraní, inclusive, está na segunda colocação do grupo, com 6 pontos.

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