Guaraní-PAR x Palmeiras: saiba onde assistir a partida pela Libertadores

Em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América, Guaraní e Palmeiras se enfrentam no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, nesta quarta-feira (23) às 21h30 (de Brasília).
O jogo será transmitido pelo SBT, na TV aberta, para o Estado de São Paulo e Goiânia, com narração de Téo José; e pelo FOX SPORTS, na TV fechada. O assinante poderá assistir ao jogo online, de qualquer parte do país, pelo site oficial do SBT e pelo Fox Play.O Palmeiras é o líder do grupo B com 9 pontos conquistados. O Verdão venceu o rival paraguaio na segunda rodada da competição continental por 3 x 1, no Allianz Parque, em São Paulo. O Guaraní, inclusive, está na segunda colocação do grupo, com 6 pontos.