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Grupo de torcedores do Botafogo invade General Severiano durante apuração

Botafoguenses entram na sede pelos lados para tentar acompanhar resultado das eleições e cobrar dirigentes do clube...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 21:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 21:54
Crédito: Sergio Santana
Se a manhã foi marcada por paz nas eleições do Botafogo, realizada na sede de General Severiano, a tônica não se repetiu na noite desta terça-feira. Um grupo de torcedores invadiu o local para acompanhar os resultados das eleições e tentar cobrar dirigentes.
Por volta de 21h, botafoguenses tentaram entrar na sede pelo portão principal, mas foram contidos por seguranças particulares e policiais militares. Com o primeiro bloqueio, contudo, os torcedores entraram na sede pelos lados.
> CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS
As pessoas conseguiram chegar por entradas alternativas. Por outro lado, os seguranças da sede conseguiram conter os torcedores e nenhum deles entrou no Ginásio Oscar Zelaya, local da apuração.
Quando estavam dentro da sede, um segurança começou a discutir com um dos torcedores e isso gerou um clima acalorado. Anderson Simões, ex-VP de estádios e sócio-proprietário, conversou com os botafoguenses e conseguiu conter o ímpeto.
Logo depois, os torcedores se retiraram da sede e a apuração seguiu normalmente, mas com segurança reforçada.

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