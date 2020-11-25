Grupo de torcedores do Botafogo invade General Severiano durante apuração

Crédito: Sergio Santana

Se a manhã foi marcada por paz nas eleições do Botafogo, realizada na sede de General Severiano, a tônica não se repetiu na noite desta terça-feira. Um grupo de torcedores invadiu o local para acompanhar os resultados das eleições e tentar cobrar dirigentes.

Por volta de 21h, botafoguenses tentaram entrar na sede pelo portão principal, mas foram contidos por seguranças particulares e policiais militares. Com o primeiro bloqueio, contudo, os torcedores entraram na sede pelos lados.

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As pessoas conseguiram chegar por entradas alternativas. Por outro lado, os seguranças da sede conseguiram conter os torcedores e nenhum deles entrou no Ginásio Oscar Zelaya, local da apuração.

Quando estavam dentro da sede, um segurança começou a discutir com um dos torcedores e isso gerou um clima acalorado. Anderson Simões, ex-VP de estádios e sócio-proprietário, conversou com os botafoguenses e conseguiu conter o ímpeto.