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futebol

Grupo de torcedores atira pedras no carro de Bruno Gomes, do Vasco

O próprio jogador retuitou vídeo em que o carro que dirigia na saída de São Januário é atingido. O paraguaio Matías Galarza também estava no veículo no momento do ato...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 23:09

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 23:09

Crédito: Bruno Gomes não atuou na noite desta quarta, mas teve seu carro apedrejado (Reprodução
A má fase do Vasco virou motivo para um grupo de torcedores cometer um crime. Na saída de São Januário, após a partida desta quarta-feira, contra o Avaí, o carro do meio-campista Bruno Gomes foi apedrejado. O paraguaio Matías Galarza também estava no veículo no momento do ato.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro O próprio jogador retuitou o vídeo, e citou a possibilidade de um acidente ter acontecido após o ato de violência. O registro foi feito, aparentemente, por uma pessoa que estava no momento da ação criminosa.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- E se eu estou com o vidro aberto? e se eu perco o controle da direção? e meu prejuízo no carro? Estava eu e Matias (Galarza) no carro e isso podia ter acabando com um acidente grave! - reclamou o atleta em seu perfil oficial no Twitter, e apagou a postagem logo em seguida.
> ATUAÇÕES: Apático, Vasco tem péssima atuação coletiva e perde para o Avaí em São Januário pela Série B
Com a derrota desta quarta para o lanterna, o Gigante da Colina segue sem vencer em casa na Série B. O time tem quatro pontos em doze disputados até o momento, e o técnico Marcelo Cabo tem sido alvo de críticas por causa da apática atuação e da queda brusca de rendimento na temporada. Postagem de Bruno Gomes no Twitter (Reprodução)

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