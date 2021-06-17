Grupo de torcedores atira pedras no carro de Bruno Gomes, do Vasco

Crédito: Bruno Gomes não atuou na noite desta quarta, mas teve seu carro apedrejado (Reprodução

A má fase do Vasco virou motivo para um grupo de torcedores cometer um crime. Na saída de São Januário, após a partida desta quarta-feira, contra o Avaí, o carro do meio-campista Bruno Gomes foi apedrejado. O paraguaio Matías Galarza também estava no veículo no momento do ato.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro O próprio jogador retuitou o vídeo, e citou a possibilidade de um acidente ter acontecido após o ato de violência. O registro foi feito, aparentemente, por uma pessoa que estava no momento da ação criminosa.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

- E se eu estou com o vidro aberto? e se eu perco o controle da direção? e meu prejuízo no carro? Estava eu e Matias (Galarza) no carro e isso podia ter acabando com um acidente grave! - reclamou o atleta em seu perfil oficial no Twitter, e apagou a postagem logo em seguida.

> ATUAÇÕES: Apático, Vasco tem péssima atuação coletiva e perde para o Avaí em São Januário pela Série B