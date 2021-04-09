Grupo da morte? Veja a tabela e as curiosidades dos adversários do Fluminense na Libertadores

Crédito: DIVULGAÇÃO/CONMEBOL

O Fluminense conheceu, nesta sexta-feira, o complicado início que terá na Libertadores. No Grupo D, o Tricolor tem pela frente o River Plate (ARG), o Independiente Santa Fé (COL) e quem avançar do confronto entre Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL). A expectativa é que a estreia seja no dia 21 ou 22 de abril, ainda a ser definido pela Conmebol, contra a equipe argentina, no Maracanã.

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O primeiro duelo deve ser, inclusive, o mais complicado. Semifinalista nas últimas quatro edições, o River sempre inicia o torneio como um dos favoritos. Neste momento, a equipe disputa o Campeonato Argentino e a Copa Argentina, mas tem apenas dois jogos até a Libertadores, assim como o Flu.

O Santa Fé é um time formado majoritariamente por colombianos e tem nomes conhecidos, como o meia venezuelano Luis Seijas, ex-Internacional, e Sherman Cárdenas, ex-Atlético-MG. É uma equipe mais defensiva e forte na marcação. Mas o pronto principal está justamente em um dos temores do Fluminense: a altitude. O El Campín, em Bogotá, está a 2640 metros acima do nível do mar.

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Já dentre os times que ainda vão decidir a vaga, o Bolívar traz também o fator altitude. O Estádio Hernando Siles, em La Paz, está a 3.637 metros do nível do mar, um dos mais altos do mundo. A equipe venceu a ida, em casa, por 2 a 1, e decide a vaga na Colômbia na próxima quinta-feira. Do lado do Júnior Barranquilla, é uma equipe que fica mais com a posse de bola, é rápido no ataque, mas tem deficiências defensivas. Além disso, tem Miguel Borja, que marcou o gol do primeiro jogo.NÚMEROS E CURIOSIDADES

Campeão da Libertadores em quatro oportunidades, 1986, 1996, 2015 e 2018, o River Plate vai para a 37ª participação na competição de sua história. O Fluminense já enfrentou os argentinos quatro vezes, mas o último jogo já tem mais de 49 anos. O primeiro encontro, em 1964, foi de vitória do River por 2 a 1, a única, no El Campín. Depois, empate por 0 a 0 em 1972, na Fonte Nova, e, no mesmo ano, vitória do Flu por 2 a 0 em General Severiano. Em 1981, empate por 1 a 1 em amistoso no Maracanã. Será o primeiro duelo em Libertadores.

Contra o Santa Fé, o Flu também atuou poucas vezes e nunca pela competição continental. São três partidas, sendo duas vitórias do Tricolor carioca por 1 a 0 em 1957 e 2 a 0 em 1960. O último encontro foi com derrota por 1 a 0 em 1964. Todos os confrontos aconteceram no El Campín. Esta é a 13ª participação do clube no torneio. O Independiente tem dois jogos até a estreia, ambos pelas rodadas finais do Apertura, onde é o vice-líder, apenas um ponto atrás do Atlético Nacional.

Caso o Bolívar avance, esta será apenas a segunda partida na história entre as equipes. A primeira e única foi em 1950, quando o Fluminense venceu por 2 a 1 no Estádio Hernando Siles. A equipe fez poucos jogos em 2021, vencendo o Montevideo Wanderers por 5 a 0 na volta após perder por 1 a 0 na ida da segunda fase da Libertadores e disputando agora a terceira antes da fase de grupos. O time fará três jogos até a data do primeiro duelo. É a 35ª participação no torneio.

Já o Junior Barranquilla nunca enfrentou o Fluminense na história. Esta, que é a 17ª participação em Libertadores, vem no momento em que, assim como o Santa Fé, a equipe também está em reta final do Apertura, onde é o quinto, três pontos atrás do líder.

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