Grupo da morte, moleza, altitude... Veja os possíveis cenários para o Flamengo no sorteio da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na busca pelo tricampeonato, o Flamengo conhecerá no dia 9 de abril seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Com a definição do último classificado do Uruguai, na última quarta-feira, os potes do sorteio foram definidos e já se conhecem todos os times que poderão enfrentar o Rubro-Negro no torneio continental.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoNa sexta posição no ranking da Conmebol, o Flamengo será um dos cabeças de chave do sorteio. A única questão em aberto está no pote 4, onde entram os quatro times que avançarão da fase preliminar. Eles serão conhecidos depois do sorteio, já que as partidas de volta acontecem entre os dias 13 e 15 de abril.

GRUPO DA MORTE OU MOLEZA?

Diante da definição dos potes, já é possível imaginar possíveis cenários para o grupo do Flamengo. Uma possibilidade de "grupo da morte", por exemplo, é o Rubro-Negro encarar apenas rivais que já foram campeões do torneio. No Pote 2, há a LDU (EQU); no Pote 3, tem Vélez Sarsfield e Argentino Juniors, ambos da Argentina; enquanto Grêmio, Atlético Nacional (COL), San Lorenzo (ARG) e Santos estão no Pote 4.

Outros possíveis adversários indigestos são o Racing, que eliminou o clube carioca nas oitavas de final da última edição, e o Defensa y Justicia, atual campeão da Sul-Americana. As equipes argentinas estão presentes no Pote 2 e não poderão cair nos grupos encabeçados por River Plate e Boca Juniors.

Por outro lado, há também a chance do Flamengo cair em um grupo mais tranquilo. No Pote 2, a Universidad Católica (CHI) surge como uma opção de viagem mais curta e sem altitude, além do já conhecido Barcelona de Guayaquil (EQU), que perdeu as duas partidas para o Rubro-Negro na Libertadores de 2020.

No Pote 3, Universitario (PER) e Sporting Cristal (PER) aparecem como opções de logísticas mais fáceis e sem o problema da altitude. Por fim, no Pote 4, Unión La Calera (CHI) e Rentistas (URU) são os clubes de menor tradição e que jogam no nível do mar.

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FUGA DA ALTITUDE

Uma '"dor de cabeça" comum para os brasileiros na Libertadores é a questão da altitude. Na última temporada, por exemplo, o Flamengo enfrentou o Independiente Del Valle a 2.850 metros do nível do mar e foi goleado por 5 a 0. Nesta edição, há os seguintes clubes que atuam em cidades com altitude elevada:

Pote 2: LDU (2.850 metros) e Independiente Santa Fé (2.640 metros);Pote 3: América de Cali (1.000 metros), Deportivo Táchira (900 metros) e The Strongest (3.600 metros);Pote 4: Deportivo La Guaira (900 metros), Always Ready (3.600 metros), Independiente Del Valle* (2.850 metros) e Bolívar* (3.600 metros).