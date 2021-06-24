Grêmio x Santos: prováveis escalações e onde assistir o duelo

Nesta quinta-feira, o Santos visita o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena do Grêmio, às 21h30.E as equipes estão em situações diferentes na competição. Enquanto o Peixe vem de vitória no clássico contra o São Paulo e ocupa o meio da tabela, o Tricolor Gaúcho ainda não conseguiu somar um único ponto e está na lanterna do Brasileirão.No Grêmio, o meia-atacante Douglas Costa, recém-contratado, é cotado mais uma vez para ficar no banco de reservas. A novidade na equipe deve ser a volta do goleiro Gabriel Chapecó.Já o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o goleiro John, que sofreu uma entorse no joelho direito. Por outro lado, o treinador santista tem o retorno de Alison, que volta de suspensão, e o meia Carlos Sánchez, recuperado de uma lesão no joelho que o deixou por quase nove meses fora dos gramados.