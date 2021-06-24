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futebol

Grêmio x Santos: prováveis escalações e onde assistir o duelo

Peixe ocupa a parte intermediária e quer subir na tabela do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 21:53

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 21:53

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesta quinta-feira, o Santos visita o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena do Grêmio, às 21h30.E as equipes estão em situações diferentes na competição. Enquanto o Peixe vem de vitória no clássico contra o São Paulo e ocupa o meio da tabela, o Tricolor Gaúcho ainda não conseguiu somar um único ponto e está na lanterna do Brasileirão.No Grêmio, o meia-atacante Douglas Costa, recém-contratado, é cotado mais uma vez para ficar no banco de reservas. A novidade na equipe deve ser a volta do goleiro Gabriel Chapecó.Já o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o goleiro John, que sofreu uma entorse no joelho direito. Por outro lado, o treinador santista tem o retorno de Alison, que volta de suspensão, e o meia Carlos Sánchez, recuperado de uma lesão no joelho que o deixou por quase nove meses fora dos gramados.
FICHA TÉCNICAGRÊMIO X SANTOS
Data e hora: 24 de junho de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Caio Max Augusto VieiraAssistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das FloresVAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Transmissão: TV Globo (para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul), Première (para todo o Brasil) e Tempo Real do Lance!
GRÊMIO:
Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Chú (Jhonata Robert), Victor Bobsin e Ferreira; Diego SouzaTécnico: Tiago NunesDesfalques: Brenno (Covid), Pinares (Convocado) e Alisson (Departamento Médico)
SANTOS:
João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio JorgeTécnico: Fernando DinizDesfalques: John, Raniel, Sandry e Jobson (todos no Departamento Médico)

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