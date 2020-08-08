Grêmio x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

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Neste domingo, Grêmio e Fluminense duelam na estreia do Campeonato Brasileiro 2020, na Arena do Imortal Tricolor, às 19h. A partida será realizada sem a presença do público por conta da pandemia de coronavírus, que virou o mundo do avesso.

Após ser vice-campeão do Campeonato Carioca, o Fluminense disputou dois amistosos com o Botafogo para dar ritmo de jogo a seus atletas antes da estreia na competição. E os resultados foram positivos, uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1. Para a partida deste domingo, o técnico Odair Hellmann não contará com o lateral-direito Gilberto, que foi anunciado pelo Benfica, de Jorge Jesus.

Além dele, o comandante tricolor não deve contar com Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan, que estão lesionados. Por outro lado, os atacantes Fernando Pacheco e Fred foram liberados pelo departamento médico, e assim como Ganso, devem ficar no banco de reservas. Além de jovens promessas como André, Calegari e Luiz Henrique, que também serão opções para o treinador.O Grêmio, por sua vez, chega com moral para o confronto após eliminar o seu maior rival, o Internacional, e se classificar para a final do Campeonato Gaúcho, que será realizada em dois jogos nos dias 26 e 30 de agosto, contra o Caxias. Para o confronto, Renato Portaluppi não deve contar com o atacante Everton, que está na iminência de ser vendido para o Benfica. Na escalação, Pepê deve herdar a vaga de Cebolinha.

Por fim, o técnico gremista tem outra dúvida na lateral-direita, já que Victor Ferraz se recuperou das dores musculares, após dois jogos afastados dos gramados. No entanto, Orejuela pode continuar como titular, pois teve uma boa atuação contra o Internacional. Jean Pyerre e Matheus Fernandes também serão baixas para o técnico.

Ficha TécnicaGRÊMIO X FLUMINENSELocal: Arena Grêmio, Rio Grande do Sul (RS)Data/horário: 9 de agosto de 2020, às 19h (de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira SampaioAssistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. VAR: Eduardo Tomaz Valadão (quarteto goiano).Onde acompanhar: SporTV (menos para o Estado do Rio Grande do Sul), Premiere tempo real do LANCE!

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Maicon, Alisson, Thaciano (Thiago Neves) e Pepê; Diego Souza.Técnico: Renato PortaluppiDesfalques: Jean Pyerre e Matheus FernandesPendurados: -