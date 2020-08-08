Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Após quatro meses de interrupção, duelo de tricolores marca a estreia do Brasileirão 2020, na Arena Grêmio, às 19h, neste domingo. Veja todas as informações sobre a partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2020 às 17:12

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 17:12

Crédito: FCesar/Ofotografico
Neste domingo, Grêmio e Fluminense duelam na estreia do Campeonato Brasileiro 2020, na Arena do Imortal Tricolor, às 19h. A partida será realizada sem a presença do público por conta da pandemia de coronavírus, que virou o mundo do avesso.
Após ser vice-campeão do Campeonato Carioca, o Fluminense disputou dois amistosos com o Botafogo para dar ritmo de jogo a seus atletas antes da estreia na competição. E os resultados foram positivos, uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1. Para a partida deste domingo, o técnico Odair Hellmann não contará com o lateral-direito Gilberto, que foi anunciado pelo Benfica, de Jorge Jesus.
Além dele, o comandante tricolor não deve contar com Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan, que estão lesionados. Por outro lado, os atacantes Fernando Pacheco e Fred foram liberados pelo departamento médico, e assim como Ganso, devem ficar no banco de reservas. Além de jovens promessas como André, Calegari e Luiz Henrique, que também serão opções para o treinador.O Grêmio, por sua vez, chega com moral para o confronto após eliminar o seu maior rival, o Internacional, e se classificar para a final do Campeonato Gaúcho, que será realizada em dois jogos nos dias 26 e 30 de agosto, contra o Caxias. Para o confronto, Renato Portaluppi não deve contar com o atacante Everton, que está na iminência de ser vendido para o Benfica. Na escalação, Pepê deve herdar a vaga de Cebolinha.
Por fim, o técnico gremista tem outra dúvida na lateral-direita, já que Victor Ferraz se recuperou das dores musculares, após dois jogos afastados dos gramados. No entanto, Orejuela pode continuar como titular, pois teve uma boa atuação contra o Internacional. Jean Pyerre e Matheus Fernandes também serão baixas para o técnico.
Ficha TécnicaGRÊMIO X FLUMINENSELocal: Arena Grêmio, Rio Grande do Sul (RS)Data/horário: 9 de agosto de 2020, às 19h (de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira SampaioAssistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. VAR: Eduardo Tomaz Valadão (quarteto goiano).Onde acompanhar: SporTV (menos para o Estado do Rio Grande do Sul), Premiere tempo real do LANCE!
GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Maicon, Alisson, Thaciano (Thiago Neves) e Pepê; Diego Souza.Técnico: Renato PortaluppiDesfalques: Jean Pyerre e Matheus FernandesPendurados: -
FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yuri, Dodi, Yago Felipe; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Técnico: Odair HellmannDesfalques: Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan (machucados)Pendurados: -

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados