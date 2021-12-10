Grêmio vence o Atlético-MG, mas não evita o rebaixamento no Brasileirão

Não deu! O Grêmio fez sua parte, mas não evitou o terceiro rebaixamento de sua história Crédito: RicardoRimoli/LANCEPRESS!

O Grêmio fez sua parte e venceu o campeão Atlético-MG, por 4 a 3, na última rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a vitória do Juventude sobre o Corinthians, por 1 a 0, decretou o rebaixamento do Imortal, o terceiro da história do clube na competição. Os gols da partida na Arena do Grêmio foram marcados por Diego Souza, duas vezes, Douglas Costa e Campaz para o Tricolor, com Vargas, Hyoran e Dodô anotando os tentos atleticanos. O time gaúcho terminou na 17ª posição, com 43 pontos, três a menos do que o Juventude, que ficou em 16º, marcando 46 pontos ao fim da competição.

O time gaúcho fez grande jogo diante do Alvinegro, mas, como não dependia apenas de suas forças , está de volta à Série B. O Tricolor caiu em 1991, 2004 e agora em 2021.

O Galo, em fim de “festa” pelo título, foi com um time reserva e teve uma noite de futebol ruim, apesar de contar com nomes que sempre estão no time titular, como Vargas e Savarino, a equipe de Cuca teve desempenho ruim. Mas nada que ofusque a bela campanha do bicampeão nacional.

A mesma coisa não pode se dizer do Grêmio, que caiu pela terceira vez com um time caro, badalado, mas que não entregou nem perto do que o seu torcedor imaginava. O torcedor fez sua parte, esteve em bom número. O Grêmio dependia de derrotas do Juventude e do Bahia. O time baiano “cumpriu” parte do plano, mas o rival estadual, venceu o Corinthians, decretando a queda tricolor.

O JOGO

Com 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio fez 3 a 0 no Galo, que levou um time reserva, mas longe de ser fraco, pois contava com nomes do quilate de Vargas, Sasha, Savarino, Tchê Tchê, todos sempre atuantes na equipe titular. Mas, o desespero gremista deixou o time gaúcho acesso, indo pra cima e não dando tempo do Atlético respirada.

O gol do Bahia diante do Fortaleza e o empate que seguia entre Juventude e Corinthians deixaram o Tricolor abalado. O Alvinegro, campeão brasileiro, foi pra cima e marcou dois gols antes dos 35 minutos, com Dodô e Vargas. Mostrou a camisa, mas falhou nos momentos decisivos

Douglas Costa ajudou o Grêmio a vencer, mas resultado não foi suficiente para o time escapar da degola Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Douglas Costa polemizou com o Grêmio durante a semana apagou postagens, mas tentou “limpar a barra” com o torcedor mostrando a camisa, demonstrando amor depois de marcar o quarto gol do time gaúcho.