Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio refuta busca do Palmeiras por Jean Pyerre, mas Verdão não desiste

Jogo deste domingo entre Alviverde e Tricolor, em Porto Alegre, possibilitará uma reunião presencial entre os lados para avaliarem o negócio que envolve a troca de atletas...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 08:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 08:56
Crédito: Jean Pyerre pelo Grêmio (Itamar AGUIAR / AFP
O que era um interesse muito comentado no mundo dos negócios de futebol se tornou realidade na tarde deste sábado (19) com a confirmação do Palmeiras sobre sua busca por Jean Pyerre, meio-campista do Grêmio.
​O tema ganhou repercussão nacional e fez Romildo Bozan, presidente dos gaúchos, se pronunciar sobre seu jogador - uma enorme promessa do clube.
​Questionado sobre a investida do Palmeiras no jovem, Bolzan, em entrevista à "Rádio GaúchaZH", confirmou a procura, mas prometeu manter seu atleta.
​- Fomos procurados pelo Palmeiras, mas não tem negócio. O Grêmio vai manter o Jean Pyerre. Não temos interesse em negociar o jogador e nem em uma possível troca com atletas do clube - afirmou o dirigente.Coincidências e encontro
​Em meio à troca de interesses, Palmeiras e Grêmio se enfrentarão neste domingo (20), em Porto Alegre, pelo Brasileirão 2020. E, soube o LANCE!/NOSSO PALESTRA, que foi combinado entre membros das duas partes uma conversa. A ideia é que o assunto Jean Pyerre venha à tona e que os lados possam analisar opções..
​O Palmeiras entende que pode incluir jogadores no negócio e oferecer nomes que podem chegar e jogar no time de Renato Gaúcho. Gustavo Scarpa e Victor Hugo são os dois atletas cotados para essa tratativa e já agradam à direção gremista.
​A questão é sobre o quão promissor é o meio-campista. O Palmeiras terá de apresentar condições e argumentos para demover Bolzan dessa pretensão de manutenção a qualquer custo e fazê-lo ver que o negócio melhorará o deficitário plantel do Tricolor.
​Quem é Jean Pyerre
​Jean Pyerre chegou ao Grêmio com nove anos de idade e sempre foi tratado como uma joia com potencial para brilhar em grandes clubes europeus e na Seleção Brasileira.
​Meia armador clássico, destro, de passadas largas (1.83m), também é cobrador de faltas e finaliza bem de fora da área. O ponto negativo é seu complicado histórico de lesões.
​Em 2019, acertou sua renovação com o Grêmio até 2023, com multa de 120 milhões de euros (R$ 725 milhões, pelas cotações atuais).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados