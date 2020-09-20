Grêmio refuta busca do Palmeiras por Jean Pyerre, mas Verdão não desiste

Crédito: Jean Pyerre pelo Grêmio (Itamar AGUIAR / AFP

O que era um interesse muito comentado no mundo dos negócios de futebol se tornou realidade na tarde deste sábado (19) com a confirmação do Palmeiras sobre sua busca por Jean Pyerre, meio-campista do Grêmio.

​O tema ganhou repercussão nacional e fez Romildo Bozan, presidente dos gaúchos, se pronunciar sobre seu jogador - uma enorme promessa do clube.

​Questionado sobre a investida do Palmeiras no jovem, Bolzan, em entrevista à "Rádio GaúchaZH", confirmou a procura, mas prometeu manter seu atleta.

​- Fomos procurados pelo Palmeiras, mas não tem negócio. O Grêmio vai manter o Jean Pyerre. Não temos interesse em negociar o jogador e nem em uma possível troca com atletas do clube - afirmou o dirigente.Coincidências e encontro

​Em meio à troca de interesses, Palmeiras e Grêmio se enfrentarão neste domingo (20), em Porto Alegre, pelo Brasileirão 2020. E, soube o LANCE!/NOSSO PALESTRA, que foi combinado entre membros das duas partes uma conversa. A ideia é que o assunto Jean Pyerre venha à tona e que os lados possam analisar opções..

​O Palmeiras entende que pode incluir jogadores no negócio e oferecer nomes que podem chegar e jogar no time de Renato Gaúcho. Gustavo Scarpa e Victor Hugo são os dois atletas cotados para essa tratativa e já agradam à direção gremista.

​A questão é sobre o quão promissor é o meio-campista. O Palmeiras terá de apresentar condições e argumentos para demover Bolzan dessa pretensão de manutenção a qualquer custo e fazê-lo ver que o negócio melhorará o deficitário plantel do Tricolor.

​Quem é Jean Pyerre

​Jean Pyerre chegou ao Grêmio com nove anos de idade e sempre foi tratado como uma joia com potencial para brilhar em grandes clubes europeus e na Seleção Brasileira.

​Meia armador clássico, destro, de passadas largas (1.83m), também é cobrador de faltas e finaliza bem de fora da área. O ponto negativo é seu complicado histórico de lesões.