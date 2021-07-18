Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Grêmio faz de pênalti no fim, vence o Fluminense e deixa a lanterna do Brasileirão

Time carioca teve mais chances com chutes no gol, mas não imprimiu bom ritmo no retorno ao Maracanã após um mês...
LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 22:57

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Com um início sonolento e um segundo tempo mais animado, o Grêmio contou com um pênalti no fim para vencer o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Pinares, decisivo para tirar o clube gaúcho da lanterna da competição nacional, agora em 18º, no primeiro triunfo da equipe. Já os cariocas ficam em oitavo.
As duas equipes entram em campo novamente na terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O Flu volta as atenções para a Libertadores e terá pela frente o Cerro Porteño (PAR), no Maracanã, depois de vencer na ida por 2 a 0 no Paraguai. Já o time de Felipão recebe a LDU pela Sul-Americana depois do triunfo por 1 a 0 em Quito.
​DEU SONO
O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado, mas não de uma forma boa. Com poucas ações para os dois lados e clima morno, nenhuma das equipes conseguiu encontrar os espaços para infiltrar. A única chance criada foi de Gabriel Teixeira, parado por Chapecó que defendeu no meio do gol logo aos três minutos. O que mais chamou a atenção foram as reclamações com o árbitro.
MELHOR
A segunda etapa começou bem mais animada - não que fosse difícil. Primeiro, o Flu, ainda lento na troca de passes, viu Biel infiltrar os defensores e receber de Ganso em profundidade, mas a zaga cortou. Depois, Vanderson arriscou de longe e colocou a bola no travessão do goleiro Muriel e Luccas Claro respondeu acertando a trave de Gabriel Chapecó.MUDANÇAS DE ROGER
Vendo a dificuldade da equipe em criar mais chances, Roger Machado promoveu mudanças aos 24 minutos e decidiu sacar Paulo Henrique Ganso, Abel Hernández e Wellington. O camisa 10 saiu de campo reclamando e dizendo que sempre é o escolhido nas substituições. Entraram Matheus Martins, Yago Felipe e John Kennedy, que retornou após exatos três meses por conta da complicações da Covid-19. Biel e Luiz Henrique também saíram aos 30 minutos para Cazares e Lucca.
MELHOR PARA OS GAÚCHOS
Se o Flu mexeu o quanto pôde, Felipão só foi fazer as primeiras alterações aos 39 minutos. Em campo, a segunda etapa foi melhor e houve chances, mas a lentidão nas armações das jogadas complicaram qualquer movimento mais perigoso. Foi apenas aos 42 minutos que veio a maior emoção em lance em cima da linha da grande área. Calegari cometeu falta em Alisson e inicialmente o árbitro assinalou fora da área. Após revisão do VAR foi marcado o pênalti. Na cobrança, Pinares, um dos que entrou na reta final, abriu o placar.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x GRÊMIO
Data/Hora: 17/07/2021, às 21h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Luciano Roggenbaum (PR)
Gols: Pinares (44'/2ºT) (0-1)Cartões amarelos: Lucca (FLU), Fernando Henrique, Kannemann (GRE)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington (Yago Felipe - 24'/2ºT), Martinelli e Ganso (John Kennedy - 24'/2ºT); Luiz Henrique (Lucca - 30'/2ºT), Gabriel Teixeira (Cazares - 30'/2ºT) e Abel Hernández (Matheus Martins - 24'/2ºT). Técnico: Roger Machado.
GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Alisson, Jean Pyerre (Pinares - 39'/2ºT) e Léo Pereira (Ruan - 50'/2ºT); Diego Souza (Ricardinho - 39'/2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados