Grêmio faz de pênalti no fim, vence o Fluminense e deixa a lanterna do Brasileirão

Com um início sonolento e um segundo tempo mais animado, o Grêmio contou com um pênalti no fim para vencer o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Pinares, decisivo para tirar o clube gaúcho da lanterna da competição nacional, agora em 18º, no primeiro triunfo da equipe. Já os cariocas ficam em oitavo.
As duas equipes entram em campo novamente na terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O Flu volta as atenções para a Libertadores e terá pela frente o Cerro Porteño (PAR), no Maracanã, depois de vencer na ida por 2 a 0 no Paraguai. Já o time de Felipão recebe a LDU pela Sul-Americana depois do triunfo por 1 a 0 em Quito.
DEU SONO
O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado, mas não de uma forma boa. Com poucas ações para os dois lados e clima morno, nenhuma das equipes conseguiu encontrar os espaços para infiltrar. A única chance criada foi de Gabriel Teixeira, parado por Chapecó que defendeu no meio do gol logo aos três minutos. O que mais chamou a atenção foram as reclamações com o árbitro.
MELHOR
A segunda etapa começou bem mais animada - não que fosse difícil. Primeiro, o Flu, ainda lento na troca de passes, viu Biel infiltrar os defensores e receber de Ganso em profundidade, mas a zaga cortou. Depois, Vanderson arriscou de longe e colocou a bola no travessão do goleiro Muriel e Luccas Claro respondeu acertando a trave de Gabriel Chapecó.MUDANÇAS DE ROGER
Vendo a dificuldade da equipe em criar mais chances, Roger Machado promoveu mudanças aos 24 minutos e decidiu sacar Paulo Henrique Ganso, Abel Hernández e Wellington. O camisa 10 saiu de campo reclamando e dizendo que sempre é o escolhido nas substituições. Entraram Matheus Martins, Yago Felipe e John Kennedy, que retornou após exatos três meses por conta da complicações da Covid-19. Biel e Luiz Henrique também saíram aos 30 minutos para Cazares e Lucca.
MELHOR PARA OS GAÚCHOS
Se o Flu mexeu o quanto pôde, Felipão só foi fazer as primeiras alterações aos 39 minutos. Em campo, a segunda etapa foi melhor e houve chances, mas a lentidão nas armações das jogadas complicaram qualquer movimento mais perigoso. Foi apenas aos 42 minutos que veio a maior emoção em lance em cima da linha da grande área. Calegari cometeu falta em Alisson e inicialmente o árbitro assinalou fora da área. Após revisão do VAR foi marcado o pênalti. Na cobrança, Pinares, um dos que entrou na reta final, abriu o placar.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x GRÊMIO
Data/Hora: 17/07/2021, às 21h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Luciano Roggenbaum (PR)
Gols: Pinares (44'/2ºT) (0-1)Cartões amarelos: Lucca (FLU), Fernando Henrique, Kannemann (GRE)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington (Yago Felipe - 24'/2ºT), Martinelli e Ganso (John Kennedy - 24'/2ºT); Luiz Henrique (Lucca - 30'/2ºT), Gabriel Teixeira (Cazares - 30'/2ºT) e Abel Hernández (Matheus Martins - 24'/2ºT). Técnico: Roger Machado.
GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Alisson, Jean Pyerre (Pinares - 39'/2ºT) e Léo Pereira (Ruan - 50'/2ºT); Diego Souza (Ricardinho - 39'/2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari.