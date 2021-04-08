Grêmio e Internacional concentram a briga pela melhor campanha do Gauchão

Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!

O Campeonato Gaúcho se aproxima do término da Primeira Fase e a dupla Gre-Nal luta ponto a ponto pela liderança, pois assim teria a chance de decidir semi e final dento da sua casa.

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Após nove rodadas, o líder é o Grêmio, que está com um jogo a menos em relação aos rivais. No total, o Tricolor soma 17 pontos e pode ampliar a sua vantagem na liderança diante do Caxias.

Vale lembrar, que nos primeiros jogos do torneio, o time de Renato Gaúcho utilizou apenas atletas da base, já que os principais curtiram férias.

No caso do Internacional, o técnico Miguel Ángel Ramírez também utilizou atletas da base e chegou a liderar o torneio, mas alguns tropeços inesperados tiraram o Colorado da ponta.

Para voltar ao topo da classificação, o Inter precisa vencer seus dois confrontos e torcer para um tropeço do maior rival.

Veja os jogos que faltam para Inter e Grêmio

Grêmio:Caxias x GrêmioGrêmio x Novo HamburgoYpiranga x Grêmio