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futebol

Grêmio e Internacional concentram a briga pela melhor campanha do Gauchão

Granes rivais estão nas primeira colocações e tentam ficar com a liderança do torneio...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 14:41
Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!
O Campeonato Gaúcho se aproxima do término da Primeira Fase e a dupla Gre-Nal luta ponto a ponto pela liderança, pois assim teria a chance de decidir semi e final dento da sua casa.
+ É nesta sexta! Saiba como estão os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021
Após nove rodadas, o líder é o Grêmio, que está com um jogo a menos em relação aos rivais. No total, o Tricolor soma 17 pontos e pode ampliar a sua vantagem na liderança diante do Caxias.
Vale lembrar, que nos primeiros jogos do torneio, o time de Renato Gaúcho utilizou apenas atletas da base, já que os principais curtiram férias.
No caso do Internacional, o técnico Miguel Ángel Ramírez também utilizou atletas da base e chegou a liderar o torneio, mas alguns tropeços inesperados tiraram o Colorado da ponta.
Para voltar ao topo da classificação, o Inter precisa vencer seus dois confrontos e torcer para um tropeço do maior rival.
Veja os jogos que faltam para Inter e Grêmio
Grêmio:Caxias x GrêmioGrêmio x Novo HamburgoYpiranga x Grêmio
Inter:Aimoré x InternacionalInternacional x Esportivo

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