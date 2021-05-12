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futebol

Grêmio e Douglas Costa estariam em detalhes contratuais por acerto

Informação que circula é de que uma reunião ocorre entre diretores do clube e o próprio atleta no RS na manhã dessa quarta-feira (12)...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:03

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 12:03
Crédito: Jogador não defende o tricolor há 12 anos (Divulgação/Bayern de Munique
O torcedor do Grêmio pode ficar bastante confiante na possibilidade de ver novamente Douglas Costa vestindo a camisa do clube. Isso porque, em informação publicada pelo jornalista Eduardo Gabardo, o Grêmio está acertando detalhes contratuais para fechar a chegada do atacante que saiu do clube rumo à Europa em 2009.>Quando acontecerão os dois jogos pela final do Gauchão?Os últimos acertos da transação estariam ocorrendo na manhã dessa quarta-feira (12) em uma reunião com dirigentes do clube e o próprio Douglas na casa que pertence ao jogador até o momento emprestado pela Juventus ao Bayern de Munique. A residência fica em um condomínio fechado na cidade de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre.
Ainda de acordo com Gabardo, a questão financeira já não é um problema para ambas as partes onde, em conversas que estariam ocorrendo nos últimos dias, isso não seria um empecilho para confirmar a transação onde Douglas Costa precisará se desvincular da Juventus.
Aos 30 anos de idade, o atleta que é cria da base gremista e torcedor confesso do clube adentrou o Velho Continente via Shakhtar Donetsk-UCR onde emendou suas maiores sequências de jogos sem sofrer tanto com lesões. Depois disso, apesar de alguns momentos de destaque seja pelo Bayern como Juve, a questão física sempre pesou de maneira negativa, inclusive, para maior aproveitamento na Seleção Brasileira.

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