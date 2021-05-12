Grêmio e Douglas Costa estariam em detalhes contratuais por acerto

Crédito: Jogador não defende o tricolor há 12 anos (Divulgação/Bayern de Munique

O torcedor do Grêmio pode ficar bastante confiante na possibilidade de ver novamente Douglas Costa vestindo a camisa do clube. Isso porque, em informação publicada pelo jornalista Eduardo Gabardo, o Grêmio está acertando detalhes contratuais para fechar a chegada do atacante que saiu do clube rumo à Europa em 2009.>Quando acontecerão os dois jogos pela final do Gauchão?Os últimos acertos da transação estariam ocorrendo na manhã dessa quarta-feira (12) em uma reunião com dirigentes do clube e o próprio Douglas na casa que pertence ao jogador até o momento emprestado pela Juventus ao Bayern de Munique. A residência fica em um condomínio fechado na cidade de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre.

Ainda de acordo com Gabardo, a questão financeira já não é um problema para ambas as partes onde, em conversas que estariam ocorrendo nos últimos dias, isso não seria um empecilho para confirmar a transação onde Douglas Costa precisará se desvincular da Juventus.