Grêmio deseja o empréstimo de Borja; veja as condições e valores impostos pelo Palmeiras

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras foi procurado pelo Grêmio para negociar a contratação por empréstimo do atacante colombiano Miguel Borja. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN.

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Conforme disse Anderson Barros publicamente nos últimos dias, o Verdão deseja negociar o atacante e está aberto a ouvir propostas. As condições impostas ao clube gaúcho envolvem uma compensação financeira pelo empréstimo, a liberação imediata do atleta caso o Alviverde receba uma proposta vantajosa do exterior, o pagamento integral dos salários pelo Grêmio e a renovação do contrato de Borja com o Palmeiras pelo mesmo período do empréstimo.

Segundo o 'ge', a proposta gremista é de cerca de R$ 6 milhões para contar com o jogador até o final do ano que vem. Desta forma, Borja teria de renovar com o Verdão por mais 18 meses. Os gaúchos também estão dispostos a aceitar os outros termos do negócio, assumindo integralmente o salário do atacante, que gira na casa dos R$ 600 mil mensais.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO atual contrato do centroavante colombiano com o Palmeiras vai até o fim de 2022, e o Verdão tem o direito de renovar unilateralmente por mais um ano. Caso ele aceite prolongar o vínculo com o clube alviverde por mais um ano e meio, o negócio pode sair.

Borja voltou ao Verdão depois de 18 meses emprestado ao Junior Barranquilla, da Colômbia. Por lá, recuperou a boa fase e marcou 34 gols em 58 partidas. O colombiano chegou ao Palmeiras em 2017 como a maior contratação da história do clube, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas. Ele soma 109 jogos e 35 gols pelo Alviverde.

A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que o jogador já foi informado por seu estafe sobre sondagens de clubes da Turquia, Itália, Espanha e Argentina. No entanto, até o presente momento, as situações não chegaram a evoluir para propostas oficiais.

Borja se reapresentou na Academia de Futebol na última segunda-feira (26) e, se permanecer, poderá ser utilizado por Abel Ferreira a partir do dia 1 de agosto.