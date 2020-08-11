Grêmio aciona o Corinthians na CBF por atraso no pagamento de Luan

O Corinthians tem mais uma disputa jurídica para resolver nos bastidores. Nesta semana, o Grêmio acionou o Timão na Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF pelo não-pagamento de uma multa pela compra do meia-atacante Luan. As informações são do Uol Esporte.

O clube do Rio Grande do Sul alega que o Corinthians atrasou em um mês o pagamento do valor combinado pela transferência do meia-atacante Luan - algo em torno de R$ 23 milhões. O Alvinegro já quitou a dívida com os gremistas e argumenta que o atraso no pagamento foi de apenas cinco dias. Por contrato, o Grêmio pode cobrar uma multa do Corinthians. O Imortal entende que precisa receber uma quantia de aproximadamente R$ 1 milhão. Entretanto, o clube do Parque São Jorge não acatou o pedido dos gaúchos. O caso entrou na Justiça e deve ser solucionado nas próximas semanas.