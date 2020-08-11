Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio aciona o Corinthians na CBF por atraso no pagamento de Luan

Clube gaúcho cobra uma multa pelo atraso de quase um mês no pagamento da compra do meia-atacante Luan; Corinthians argumenta que atraso foi de cinco dias...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 13:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 13:06
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
O Corinthians tem mais uma disputa jurídica para resolver nos bastidores. Nesta semana, o Grêmio acionou o Timão na Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF pelo não-pagamento de uma multa pela compra do meia-atacante Luan. As informações são do Uol Esporte.
O clube do Rio Grande do Sul alega que o Corinthians atrasou em um mês o pagamento do valor combinado pela transferência do meia-atacante Luan - algo em torno de R$ 23 milhões. O Alvinegro já quitou a dívida com os gremistas e argumenta que o atraso no pagamento foi de apenas cinco dias. Por contrato, o Grêmio pode cobrar uma multa do Corinthians. O Imortal entende que precisa receber uma quantia de aproximadamente R$ 1 milhão. Entretanto, o clube do Parque São Jorge não acatou o pedido dos gaúchos. O caso entrou na Justiça e deve ser solucionado nas próximas semanas.
Vale lembrar que Luan vem sendo alvo de críticas da torcida por não ter participado da decisão por pênaltis da final do Campeonato Paulista, no último sábado, contra o Palmeiras. Nas redes sociais, alguns corintianos criaram uma campanha em apoio ao camisa 7 - que vive momento conturbado no Timão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados