Grêmio aciona o Corinthians na CBF por atraso no pagamento de Luan

O Corinthians tem mais uma disputa jurídica para resolver nos bastidores. Nesta semana, o Grêmio acionou o Timão na Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF pelo não-pagamento de uma multa pela compra do meia-atacante Luan. As informações são do Uol Esporte.
O clube do Rio Grande do Sul alega que o Corinthians atrasou em um mês o pagamento do valor combinado pela transferência do meia-atacante Luan - algo em torno de R$ 23 milhões. O Alvinegro já quitou a dívida com os gremistas e argumenta que o atraso no pagamento foi de apenas cinco dias. Por contrato, o Grêmio pode cobrar uma multa do Corinthians. O Imortal entende que precisa receber uma quantia de aproximadamente R$ 1 milhão. Entretanto, o clube do Parque São Jorge não acatou o pedido dos gaúchos. O caso entrou na Justiça e deve ser solucionado nas próximas semanas.
Vale lembrar que Luan vem sendo alvo de críticas da torcida por não ter participado da decisão por pênaltis da final do Campeonato Paulista, no último sábado, contra o Palmeiras. Nas redes sociais, alguns corintianos criaram uma campanha em apoio ao camisa 7 - que vive momento conturbado no Timão.