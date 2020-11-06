Gregore comemora mais um gol na Sul-Americana e destaca importância de goleada: 'Nos dá confiança'

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O Bahia é mais um brasileiro garantido nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a equipe entrou em campo precisando de uma vitória simples pra levar a disputa para os pênaltis, mas não tomou conhecimento do Melgar e goleou por 4 a 0, com todos os gols saindo no primeiro tempo.A partida também marcou o segundo gol do capitão Gregore pelo Tricolor de Aço. Em sua terceira temporada, soma quase 150 jogos pelo clube e, coincidentemente, foi seu segundo tento pela competição também. Ele revelou a felicidade em marcar novamente pelo Bahia, mas destacou o bom desempenho do time para buscar a classificação.

'Estou muito feliz de ter a oportunidade de marcar novamente com a camisa do Bahia, e de novo pela Sul-Americana, mas o mais importante foi o bom desempenho da equipe como um todo e a classificação para as oitavas de final. Todos nós estamos focados e seguimos em busca do nosso objetivo', comentou.

Na próxima fase, a equipe baiana vai enfrentar o Unión de Santa Fe, que eliminou o Emelec. O volante afirma que a goleada contra o Melgar dá confiança ao elenco, mas que é necessário manter o foco para manter o desempenho no Brasileirão e também na Sul-Americana.