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futebol

Gregore comemora mais um gol na Sul-Americana e destaca importância de goleada: 'Nos dá confiança'

O volante balançou as redes pela segunda vez com a camisa do Bahia, a segunda pela competição continental...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:20
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O Bahia é mais um brasileiro garantido nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a equipe entrou em campo precisando de uma vitória simples pra levar a disputa para os pênaltis, mas não tomou conhecimento do Melgar e goleou por 4 a 0, com todos os gols saindo no primeiro tempo.A partida também marcou o segundo gol do capitão Gregore pelo Tricolor de Aço. Em sua terceira temporada, soma quase 150 jogos pelo clube e, coincidentemente, foi seu segundo tento pela competição também. Ele revelou a felicidade em marcar novamente pelo Bahia, mas destacou o bom desempenho do time para buscar a classificação.
'Estou muito feliz de ter a oportunidade de marcar novamente com a camisa do Bahia, e de novo pela Sul-Americana, mas o mais importante foi o bom desempenho da equipe como um todo e a classificação para as oitavas de final. Todos nós estamos focados e seguimos em busca do nosso objetivo', comentou.
Na próxima fase, a equipe baiana vai enfrentar o Unión de Santa Fe, que eliminou o Emelec. O volante afirma que a goleada contra o Melgar dá confiança ao elenco, mas que é necessário manter o foco para manter o desempenho no Brasileirão e também na Sul-Americana.
'Esse resultado nos dá confiança e moral para a sequência. Agora voltamos os olhares pro Brasileirão mas sabemos que não serão jogos fáceis contra o Unión de Santa Fe pelas oitavas. É uma equipe argentina e a gente sabe da dificuldade que é enfrentar um time de lá. Temos que trabalhar firme pra seguir bem nas duas competições', concluiu.

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