Gre-Nal 425: Federação Gaúcha confirma o clássico para o dia 22 de julho

Crédito: SILVIO AVILA / AFP

A cidade de Porto Alegre vai tremer na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. Após quatro meses de interrupção, a Federação Gaúcha confirmou a volta do estadual e o jogo de retomada será entre Internacional e Grêmio, no Beira-Rio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).A decisão agradou as diretorias dos rivais gaúchos, já que ambas estavam preocupadas com a proibição de treinos coletivos em todo o estado.

A gerência do Tricolor estava tão incomodada com a impossibilidade dos coletivos, que chegou a negociar a sua ida para Santa Catarina.

Lembrando que, apesar da confirmação do jogo, o estádio do Internacional não terá a presença do torcedor.

Situação da dupla Gre-Nal