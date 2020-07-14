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futebol

Gre-Nal 425: Federação Gaúcha confirma o clássico para o dia 22 de julho

Os dois maiores rivais do Rio Grande do Sul medem forças na quarta-feira da semana que vem, no estádio Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 20:29

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:29

Crédito: SILVIO AVILA / AFP
A cidade de Porto Alegre vai tremer na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. Após quatro meses de interrupção, a Federação Gaúcha confirmou a volta do estadual e o jogo de retomada será entre Internacional e Grêmio, no Beira-Rio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).A decisão agradou as diretorias dos rivais gaúchos, já que ambas estavam preocupadas com a proibição de treinos coletivos em todo o estado.
A gerência do Tricolor estava tão incomodada com a impossibilidade dos coletivos, que chegou a negociar a sua ida para Santa Catarina.
Lembrando que, apesar da confirmação do jogo, o estádio do Internacional não terá a presença do torcedor.
Situação da dupla Gre-Nal
Antes da suspensão do torneio, os dois lideravam seus grupos. O Inter somava sete pontos na chave A e o Grêmio tinha nove pontos no grupo B.

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