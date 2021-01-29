Gratidão ao pai e muito trabalho: Metinho realiza sonho de jogar no Fluminense e rege Sub-17 na decisão

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Quando se pensa sobre os destaques de uma equipe, é comum lembrar primeiro daqueles que marcam os gols. Na "Geração dos Sonhos" do Fluminense Sub-17, porém, é inevitável não pensar no volante Metinho. Capitão, ele é responsável por reger a equipe atual campeã brasileira e que agora enfrentará o São Paulo pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, nesta sexta-feira, às 17h30, no Estádio Luso Brasileiro. A ida terminou empatada por 0 a 0. Em entrevista ao LANCE!, o jovem de 17 anos valorizou os resultados anteriores, como o agregado de 9 a 1 contra o Flamengo na semifinal.

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- Nós, como equipe, partimos sempre de princípio que todos os jogos são de extrema importância. Os jogos que ganhamos em todas as fases permitiram que chegássemos nessa grande final. Trabalhamos muito para chegar aqui. O jogo do clássico nos ajudou a ver que estamos no caminho certo. Erramos em alguns aspectos e acertamos em vários. Nossa maior expetativa é ganhar essa final e sair coroado, porque com o trabalho se chega longe - analisou.

Nascido no Congo, Metinho Silu deixou o país com apenas um ano de idade com o pai, Abel, para fugir das dificuldades e da perseguição religiosa. No Brasil, se instalou na favela Cinco Bocas, em Brás de Pina. Fã da Seleção Brasileira, Abel sempre sonhou em ver os filhos serem jogadores. No Fluminense há sete anos, o volante chegou a receber uma proposta do Vasco, mas o grande sonho era vestir a camisa tricolor.

- Quando eu era mais novo treinava na categoria de base de Madureira, no futsal, e vinha me destacando muito. Chegaram propostas de vários times inclusive do Vasco. Cheguei a preencher a ficha de inscrição, mas pedi para o meu pai não entregar porque estava esperando uma proposta do meu time de coração, que é o Fluminense. Esse sonho só se concretizou porque houve uma partida entre o Madureira e o Fluminense, quando marquei três gols e fui um dos destaques do jogo. Depois recebi um convite da diretoria e da equipe para ingressar no fluminense, e graças a Deus sou um Moleque de Xerém - celebrou.

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Além do título do Brasileirão e da possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, Metinho teve a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez. Ele foi, ao lado de Luiz Henrique, chamado para completar os treinos do grupo de Tite na Granja Comary. E a atenção da comissão não veio do nada: o jogador é um dos destaques e capitão da equipe do técnico Guilherme Torres. Ele se destaca principalmente pela boa leitura de jogo e precisão nos passes, é o cérebro do time.