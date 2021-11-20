  • Granada x Real Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol
Granada x Real Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Equipe merengue pretende garantir os três pontos e colocar pressão na Real Sociedad, que enfrenta o Valencia. Disputa pela liderança da La Liga segue em aberto...
LanceNet

20 nov 2021 às 14:20

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 14:20

O Real Madrid viaja para encarar o Granada neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe merengue busca uma vitória para assumir a liderança e colocar pressão na Real Sociedad, que joga contra o Valencia após a partida do time de Carlo Ancelotti.EQUIPE PRONTA- A equipe está pronta. Agora vem um período importante e interessante. A dinâmica é boa e isso se mostra com os resultados. Estamos em um bom caminho. Será um trecho exigente da temporada - disse Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid.
MOMENTOS DISTINTOSO Real Madrid está há quatro jogos sem perder no Campeonato Espanhol, sendo três vitórias e com apenas um ponto a menos que a Real Sociedad na busca pela liderança da La Liga. Por outro lado, o Granada faz uma campanha decepcionante e luta para não entrar na zona de rebaixamento com apenas 11 pontos somados.
FICHA TÉCNICA:Granada x Real Madrid
Data e horário: 21/11/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GRANADA (Técnico: Robert Moreno)Maximiano; Quini, Diaz, Sánchez e Neva; Rochina, Monchu, Gonalons e Soro; Molina e Suárez
Desfalques: Domingos Duarte, Luis Milla e Isma Ruiz (machucados)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Eden Hazard, Fede Valverde, Gareth Bale e Dani Ceballos (machucados)
Crédito: RealMadridbuscavitóriaforadecasacontraoGranada(PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

