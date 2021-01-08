futebol

Granada x Barcelona: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 14h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da La Liga...
LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 11:34

Crédito: Messi em ação diante do Granada na última temporada (LLUIS GENE / AFP
Granada e Barcelona vão se enfrentar neste sábado, às 14h30 (de Brasília), no estádio Nuelo Los Cármenes, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.
Embalado pela boa fase recente (cinco vitórias nos últimos sete jogos), o Barcelona busca uma vitória para se aproximar dos líderes. A equipe catalã está na terceira posição, com 31 pontos, cinco atrás do vice-líder Real Madrid e sete do líder Atlético de Madrid. Para manter a sequência de bons resultados, o técnico Koeman contará com a dupla Messi e Pedri, que vem dando dor de cabeça aos adversários.
O Granada, por sua vez, vem de uma sequência irregular no Campeonato Espanhol. Nas últimas quatro rodadas, a equipe venceu duas e perdeu as outras duas. Mesmo assim, está na sétima posição, com 24 pontos, e sonha com uma vaga nas competições continentais.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 09/01/2021, às 14h30 (de Brasília)​Local: Nuelo Los Cármenes, em Granada (ESP)Árbitro: Ricardo de Burgos BengoetxeaOnde assistir: ESPN Brasil
GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán e Neva; Gonalons, Yangel Herrera e Eteki (Montoro); Puertas, Luis Suárez e Soldado.
Desfalques: Neyder Lozano, Luis Milla e Víctor Díaz
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo e Jordi Alba; Pjanic (Busquets), Pedri e De Jong; Messi, Griezmann, e Dembélé.
Desfalques: Piqué, Lenglet, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati.

