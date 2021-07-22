Gramado ruim é o novo argumento, mas o velho fato é o Vasco estagnado

"Ah, mas teve o gramado". Realmente. Para o bem das retinas, a prática do futebol no alto rendimento deveria ser proibida em campos como estava o do Rei Pelé, na noite da última quarta-feira. Acontece que não é. Teve jogo. E o Vasco empatou de novo. A cada partida, renova-se a justificativa e mantém-se a estagnação do Vasco entre o meio da tabela e o G4.Antes o problema era o técnico Marcelo Cabo. Mas se agora ele não está, não seria lógico o time evoluir? Não só não é assim como o técnico interino, Alexandre Gomes, manteve os jogadores que pôde e a estrutura tática adotada pelo antigo treinador.