Gramado ruim é o novo argumento, mas o velho fato é o Vasco estagnado

"Ah, mas teve o gramado". Realmente. Para o bem das retinas, a prática do futebol no alto rendimento deveria ser proibida em campos como estava o do Rei Pelé, na noite da última quarta-feira. Acontece que não é. Teve jogo. E o Vasco empatou de novo. A cada partida, renova-se a justificativa e mantém-se a estagnação do Vasco entre o meio da tabela e o G4.Antes o problema era o técnico Marcelo Cabo. Mas se agora ele não está, não seria lógico o time evoluir? Não só não é assim como o técnico interino, Alexandre Gomes, manteve os jogadores que pôde e a estrutura tática adotada pelo antigo treinador.
Mas antes era o sistema de jogo. Pois ele fora mudado. Lembre-se que o time começou a Série B no 4-2-3-1 e migrou para o 4-4-2.
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E toma-lhe troca de jogadores. Diferentes atletas tiveram oportunidades. Entra, sai, no ataque, no meio, na lateral, na zaga.
Ah, mas tem os desfalques. Pois é. Eles sempre vão acontecer. Se a frequência de justificativas, por mais razoáveis que sejam, continuar a ser mais constante que as vitórias... nem Lisca, Doido ou São, vai dar jeito de o Vasco obter o acesso.