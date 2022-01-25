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Gramado, banco de reservas e mais: os últimos preparos de Flamengo e Portuguesa para o Luso-Brasileiro

A reportagem do LANCE! visitou o estádio e conversou com o presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, que destacou a importância de abrir as portas para os coirmãos...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 07:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 07:00

Com um contrato válido até maio, a casa do Flamengo em boa parte dos jogos do Campeonato Carioca será o Luso-Brasileiro. O estádio, inclusive, é palco da estreia do Rubro-Negro na competição, que acontece nesta quarta-feira, às 21h35, diante da Portuguesa. Por isso, a reportagem do LANCE! visitou o local e traz os detalhes dos últimos ajustes que têm sido feitos. > Veja imagens do Luso-Brasileiro, casa de Flamengo e Fluminense no CariocãoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWInicialmente, vale destacar que o Flamengo realizou melhorias no gramado do estádio. Dentre os investimentos feitos, o clube da Gávea realizou o "top dressing", uma operação em que é aplicada uma mistura de areia lavada com substratos e fertilizantes. O objetivo do processo é regularizar a superfície - o que, aparentemente, parece ter sido bem-sucedido.
- A Portuguesa nunca negou ajuda, abrigo, para um coirmão. O Flamengo mostrou interesse e, na mesma hora, sentamos para conversar e colocamos o nosso estádio à disposição. Quanto aos valores, pode ter certeza que a Lusa fez o mínimo possível para poder contar com os jogos dessas duas equipes e, de certa forma, valorizar ainda mais o Campeonato Carioca - disse, emendando:
- O Flamengo está nos ajudando, principalmente, na reforma dos vestiários e a partir de agora na manutenção do campo, que já estava bom, mas mesmo assim passou por mais melhorias.
ABERTURA PARA OS COIRMÃOS
O acordo entre as partes, vale lembrar, também será financeiramente vantajoso para a Portuguesa. No entanto, o presidente ressaltou que o mais importante, na verdade, é mostrar a abertura do clube para os coirmãos.
- Sem dúvidas, é um dinheiro que entra em uma boa hora e vai nos ajudar. Mas o mais importante disso é mostrar que a Portuguesa novamente abre as portas do seu estádio para os coirmãos. Acreditamos que é desta forma que teremos um futebol carioca, que é o mais charmoso do Brasil, cada vez mais forte - explicou o mandatário.
VISIBILIDADE PARA O ESTÁDIO
Por fim, Marcelo Barros destacou a importância do estádio estar em condições de receber compromissos importantes. No fim do ano passado, por exemplo, o Luso-Brasileiro recebeu o Jogo das Estrelas do Zico, no qual o gramado foi muito elogiado.
- É importante pela questão da visibilidade que esses jogos trazem para o nosso clube, que busca crescer a cada ano que passa, não à toa no último carioca fizemos nossa melhor campanha. Como o jogo das Estrelas, tanto o Flamengo e Fluminense escolherem o Luso-Brasileiro para jogar, credencia o estádio e mostra o valor dele - explicou.
Crédito: OLuso-BrasileirotambémrecebeuoJogodasEstrelasdoZico(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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