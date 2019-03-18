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Governo do Rio rompe com consórcio, que tem prazo para deixar Maracanã

Governo do Estado passará a tomar conta do estádio. Flamengo e Fluminense tinham contratos em vigor com o consórcio

Publicado em 18 de Março de 2019 às 15:54

Publicado em 

18 mar 2019 às 15:54
Maracanã Crédito: Gilvan de Souza | Flamengo
O Maracanã está novamente nas mãos do Governo do Rio de Janeiro. A entidade anunciou, nesta segunda-feira, que o contrato de concessão do Maracanã foi cancelado, e a empresa que administra o estádio tem até o dia 19 de abril para deixar o local. O mandatário alegou que existe uma dívida de R$ 38 milhões da concessionária com o Estado desde maio de 2017. O Consórcio Maracanã se disse surpreso com a notícia.
Além de Witzel, o vice-governador Claudio Castro e os secretários de Estado da Casa Civil e Governança, José Luis Zamith, e do Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bournier, concederam entrevista coletiva. A decisão indica que o Maracanã passará a ser administrado pelos clubes em conjunto com o Governo. Flamengo e Fluminense tinham contratos em vigor no estádio.
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- Estamos retomando o Maracanã, sem qualquer prejuízo das partidas de futebol ou aos clubes. Vamos nos próximos 30 dias ter uma intervenção no Maracanã, por meio da secretaria e da Suderj, com uma comissão que estou constituindo, para fazer uma retomada. Estaremos modulando uma permissão de uso até que façamos então uma nova concessão por meio de parceria público privada - declarou Witzel.
Espaços como Célio de Barros e Museu do Índio deverão ser mantidos pelo Governo, que também deseja fazer um espaço comercial próximo a estação da Supervia. Além disso, Witzel garantiu que os jogos da Copa América já agendados irão acontecer no Maracanã. 
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- Sem o maior problema. Já conversei com o presidente da Conmebol, mantenho contato, nada disso vai sofrer prejuízo. Estamos recuperando o estado do Rio. Estamos pagando salários em dia. O Maracanã tem renda. Vai ser administrado pelo estado em parceria com os clubes. Não vejo dificuldades. A maior dificuldade que vamos ter é de modelar a PPP (Parceria Público Privada). Mas, não haverá prejuízo nenhum. Os clubes estavam me pedindo. Manter uma empresa condenada em primeira instância não dava.
Confira o que os clubes disseram
Flamengo:
 
"O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sr Wilson Witzel em cancelar a atual concessão do Maracanã.
Esperamos que a nova licitação corrija um dos grandes problemas do edital passado contemplando agora a possibilidade dos clubes do Rio de Janeiro participarem da administração daquele que é um verdadeiro templo do futebol mundial".
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Fluminense:
''O Fluminense Football Club avalia como positiva a decisão do Governo do Estado do Rio de Janeiro e espera que, a partir de agora, os clubes passem a ter participação mais ativa na concessão e administração do estádio''.

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