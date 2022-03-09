Goulart elogia rival e diz que está se dedicando ao máximo no Santos

O Santos sofreu para conseguir a classificação para próxima fase da Copa do Brasil. A equipe empatou no tempo normal com o Fluminense-PI, por 1 a 1, mas conseguiu eliminar a equipe mandante nos pênaltis. O meia Ricardo Goulart, herói da equipe no tempo normal, marcando o gol de empate do time na parte final do jogo, valorizou a classificação do Santos e o futebol do adversário.

O Tricolor do Piauí vem fazendo uma grande temporada. Até o duelo contra o Peixe, estava invicto no ano, somando nove vitórias em 10 jogos disputados, com um empate.

>>> ATUAÇÕES: Ricardo Goulart chama a responsa em classificação sofrida do Santos na Copa do Brasil- Sabemos que todos os jogos são difíceis. Jogamos contra uma grande equipe. Campo encharcado, apenas um jogo, com um a menos. Fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo. No segundo tempo virou a chavinha. A equipe toda está de parabéns - disse Goulart, que completou:- Tento me dedicar ao máximo, me aprimorar ainda mais. Tento aconselhar como tem que ser a jogada. Pirani foi feliz na assistência. Consegui fazer o movimento certo para a gente empatar a partida.

O próximo confronto do Peixe agora é o clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo Paulistão. No Estadual, a equipe ainda disputa a segunda vaga do seu grupo, mas também ainda vive o pesadelo de escapar da possibilidade do rebaixamento.