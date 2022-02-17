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Gols contra o São Bernardo 'tiram peso' de Róger Guedes e são os primeiros do atacante com a nove

Atacante estava há seis jogos sem marcar. Tentos diante do Bernô foram os primeiros do jogador na temporada...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 00:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 00:44
Róger Guedes poderia chegar ao mais longo jejum da sua carreira, se não marcasse contra o São Bernardo, nesta quarta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Porém, o atacante marcou dois dos três do Timão no triunfo por 3 a 0 contra o Bernô e desencantou. Guedes não ia às redes há sete partidas. O último gol do atacante pelo Timão havia sido no dia 25 de novembro do ano passado, na derrota corintiana por 2 a 1 contra o Ceará, pela 35ª rodada do Brasileirão de 2021.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Paulistão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Contra o Vozão, o jogador ainda vestia a camisa 123, portanto os tentos desta quarta-feira (16) foram os primeiros com o número 9, no qual ele usará nesta temporada.
E foi justamente jogando como nove que Róger Guedes desencantou neste ano. Com o 'quinteto mágico', grupo das cinco principais contratações do Timão desde o segundo semestre do ano passado, que também tem Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian, começando juntos uma partida pela primeira vez, coube a Guedes ser o último homem do setor ofensivo, função que pouco fez na carreira.
No primeiro tempo, Róger não se mostrou muito a vontade na posição, 'correndo errado' durante diversas vezes, em situações em que poderia cair mais centralizado acabou puxando a marcação para as beiradas. No entanto, no segundo tempo se posicionou perfeitamente para receber os passes de Giuliano e Renato Augusto e marcar duas vezes.
- Não vejo grandes diferenças no posicionamento dele do primeiro para o segundo tempo. Ele atuou na mesma função. O jogo se desenhou dessa forma, um adversário que gastou muita energia marcando no primeiro tempo. Fizeram muito bem, neutralizaram. Não conseguimos que a bola chegasse com frequência no último terço. Com o passar do jogamos, melhoramos nesse aspecto. Os espaços foram aparecendo e ele (Roger) foi muito feliz nas definições. Muita qualidade - comentou o técnico interino Fernando Lázaro sobre o posicionamento de Róger Guedes em entreivsta coletiva após a vitória contra o São Bernardo.
Com os dois gols marcados diante do Bernô, Róger Guedes chegou a nove com a camisa do Corinthians. Entre os jogadores do 'quintento fantástico' ele é o que mais vezes foi às redes. Além disso, com os tentos deste meio de semana o camisa 9 também assumiu a artilharia corintiana neste início de temporada, ao lado de Fábio Santos e Paulinho, que também já têm dois gols marcados em 2022.
Crédito: RógerGuedesmarcoudoisdostrêsgolsdoTimãosobreoSãoBernardo(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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