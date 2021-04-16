Goleiro Vinicius renova com Verdão até fim de 2024: ‘Palmeiras é minha vida’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (16), a renovação do contrato com o goleiro Vinicius Silvestre, que, agora, tem vínculo com o clube até o fim de 2024. O arqueiro, de contrato renovado, será titular no lugar de Weverton na meta alviverde no Choque-Rei, dado que o camisa 21 está suspenso.

– A renovação é um motivo de muito orgulho e satisfação. Estou no clube desde os 11 anos, praticamente nasci aqui. Eu e minha família estamos realizados, pois todo o esforço valeu a pena. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande e espero fazer um ótimo trabalho durante este período. O Palmeiras é a minha vida, fico aqui mais do que em casa. Procuro sempre representar da melhor forma esta camisa tão pesada. Sinto um carinho e um amor enormes por ela e tento retribuir tudo isso dentro de campo – afirmou o jogador ao site do Verdão. >> Jornal espanhol elege as melhores torcidas do mundo! Confira o top 40

O goleiro comentou, também, sobre sua evolução durante o período que esteve emprestado à Ponte Preta e ao CRB, afirmando que evoluiu muito nessas temporadas.

– Voltei com uma cabeça diferente e mais madura após os empréstimos à Ponte Preta e ao CRB-AL. Cresci tanto como atleta quanto como homem. Aprendi muito a dar valor a tudo. Na Ponte, joguei só um jogo, mas isso me fazia me dedicar ainda mais. No CRB, fiz 12 partidas e pude ir bem. Depois, acabei retornando. Foi um motivo de muita alegria. Cheguei e já fomos disputar a Flórida Cup e depois foi uma temporada mágica para todos daqui, com três títulos importantes. Atravessamos uma pandemia, mas foi um ano de muito trabalho e conquistas. Toda a luta do dia a dia valeu a pena - celebrou.Vinicius chegou ao Palmeiras em 2006 e participou de todas as categorias menores do clube. Efetivado como profissional desde 2013, o arqueiro estreou na campanha do eneacampeonato brasileiro, em 2016, mas só recebeu alguma sequência com Abel Ferreira, ao se tornar o reserva imediato do titular Weverton.