Goleiro reintegrado e atacante contratado: confira saídas, chegadas e sondagens do Vasco para 2022

O Vasco segue ativo no mercado e anunciou o seu décimo segundo reforço na temporada. O atacante Getúlio, que estava no Avaí e pertence ao Tombense, chega por empréstimo até o fim da temporada. Além dele, o clube carioca reintegrou o goleiro Vanderlei ao grupo principal para o início do Campeonato Carioca. No Sub-20, Marcos Dias será emprestado ao New England Revolution, dos Estados Unidos.
CONTRATAÇÕES DO VASCOJá são 12 jogadores contratados pelo Vasco. O goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri Lara, que estavam no CSA; o zagueiro Luis Cangá, ex-Delfín (EQU); os laterais Weverton e Edimar, ex-Red Bull Bragantino.
O zagueiro Anderson Conceição deixou o Cuiabá. Os meias Vitinho e Isaque mais o centroavante Raniel chegaram por empréstimo. Matheus Barbosa e Bruno Nazário também já foram apresentados. O último anunciado foi o atacante Getúlio, ex- Avaí.
O Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
JOGADORES NA MIRAOs atacantes Caio Dantas e Luis Amarilla foram desejados, mas não acertaram. Pedro Raul foi outro, mas não houve acordo.
A barca vascaína, agora, tem 23 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano também deixaram o clube.
Tiago Reis foi para o Botafogo-SP. O goleiro Fintelman rumou ao Bangu até o fim do Carioca e o lateral-direito Cayo Tenório para o Azuriz (PR) até o fim da temporada. Lucas Santos, por sua vez, deixou o Vasco e assinou com o Tombense em definitivo.
Leandro Castan está treinando separadamente enquanto negocia sua rescisão; Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados. O zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.
QUEM PODE SAIRO meia MT recebeu proposta do Athletico-PR, mas vai ficar no Vasco. Bruno Gomes está treinando separadamente e pode deixar o clube por empréstimo. O atacante Marcos Dias, da equipe sub-20, deve deixar o clube e ser emprestado ao New England Revolution, dos Estados Unidos.
TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Weverton, Luís Cangá, Anderson Conceição e Edimar (Riquelme); Yuri e Matheus Barbosa; Vitinho, Nene e Bruno Nazário; Getúlio - Técnico: Zé Ricardo.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca