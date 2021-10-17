Goleiro do Bahia ressalta importância de pontuar como visitante

Crédito: Jogador se consolidou como titular após a chegada deGuto Ferreira (Felipe Oliveira/EC Bahia

Mesmo levando em consideração a necessidade de acumular triunfos para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o empate sem gols do Bahia contra o América-MG, no último sábado (16), chegou a ser comemorado pelo arqueiro Danilo Fernandes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, apesar da clara necessidade do Esquadrão no torneio, o contexto da partida disputada na cidade de Belo Horizonte o faz acreditar que o time pode mais comemorar o ponto conquistado do que lamentar a impossibilidade de somar outros dois:

- Importante é somar ponto. Viemos em busca do triunfo, depois de dois jogos muito bons. Encontramos um adversário hoje muito qualificado, que, jogando dentro de casa, pressiona o tempo todo. Importante foi somar ponto.

O fato do tricolor enfrentar dois jogos em seus domínios na Arena Fonte Nova (Chapecoense e Ceará) foi citado pelo goleiro do Bahia como oportunidades para a equipe emendar resultados que o tirem das proximidades do Z4: