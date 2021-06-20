Goleiro Daniel admite atuação ruim do Inter

O Inter voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Colorado ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará e segue sem vencer como mandante no torneio.Após o confronto, o goleiro Daniel conversou com a imprensa e reconheceu que seus companheiros não estavam no melhor dia para buscar o resultado.
‘A gente deixou a desejar em alguns aspectos, ao menos no primeiro tempo. É abaixar a cabeça, temos que trabalhar, tem jogo que precisamos da vitória. Temos que trabalhar. A gente se empenha, tentamos, chegamos, mas falta fazer o gol, um último momento. Está chegando o Aguirre, vamos trabalhar para conseguir a vitória. Aguirre vem para melhorar o time, vamos ver o que ele tem que falar. Baixar a cabeça e trabalhar para sair da situação ruim’, afirmou ao Premiere.
Agora, o Internacional terá poucos dias para se recuperar, já que o próximo compromisso é quinta-feira, diante da Chapecoense.