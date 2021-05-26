Goleiro contratado ao Figueirense assina contrato com o Santos

O Santos contratou o goleiro Eduardo Araújo, de 19 anos, que estava no Figueirense. O jogador vem a princípio para o Sub-23, mas é visto com ótimos olhos pela comissão técnica e com muito potencial para o futuro. O Comitê de Gestão do clube aprovou a aquisição de 60% dos direitos econômicos do goleiro.Após a rescisão do jogador com o time catarinense, e a liberação do transferban do Peixe, que impedia contratações, Eduardo Araújo assinou o contrato.
- Feliz e motivado! Hoje realizo um sonho de assinar com esse clube que é uma vitrine para o futebol mundial. Estou muito confiante e focado que, juntos, colheremos grandes frutos com a camisa do Peixe - disse em seu Instagram.
Além dos três principais goleiros, João Paulo, John e Vladimir, o Santos tem Paulo Mazoti e Matheus Saldanha, revelações do clube, treinando com os profissionais.- Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esta nova oportunidade que ele colocou em minha vida. Agradecer também a minha família que sempre esteve ao meu lado, a minha namorada, ao meu empresário e à Seven, que sempre confiou no meu trabalho. E também quero deixar os meus agradecimentos ao Figueirense, clube que me abriu as portas, onde durante 3 anos cresci e evolui muito profissionalmente - finalizou o goleiro.