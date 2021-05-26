Goleiro contratado ao Figueirense assina contrato com o Santos

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O Santos contratou o goleiro Eduardo Araújo, de 19 anos, que estava no Figueirense. O jogador vem a princípio para o Sub-23, mas é visto com ótimos olhos pela comissão técnica e com muito potencial para o futuro. O Comitê de Gestão do clube aprovou a aquisição de 60% dos direitos econômicos do goleiro.Após a rescisão do jogador com o time catarinense, e a liberação do transferban do Peixe, que impedia contratações, Eduardo Araújo assinou o contrato.

- Feliz e motivado! Hoje realizo um sonho de assinar com esse clube que é uma vitrine para o futebol mundial. Estou muito confiante e focado que, juntos, colheremos grandes frutos com a camisa do Peixe - disse em seu Instagram.