Goleiro campeão da Libertadores pelo Santos tem sondagens para voltar

O goleiro Rafael Cabral tem negociações avançadas para rescindir com o Reading, da segunda divisão Inglesa. Pouco utilizado e com vínculo até o meio do ano, o arqueiro é preterido pelo Cruzeiro, que perdeu Fábio recentemente. Segundo apuração do DIÁRIO DO PEIXE, outros clubes do futebol nacional procuraram Cabral.O Reading Football Club teve compromisso neste sábado (15), pela Championship, mas Rafael Cabral não foi relacionado para a partida.Rafael Cabral atuou em 190 jogos com a camisa do Santos e foi lapidado por Arzul, preparador de goleiros que hoje ganhou méritos pelas boas opções do gol santista. Após a saída de Everson e a lesão de Vladmir, João Paulo e John, terceiro e quatro goleiros da temporada se destacaram e deram dor de cabeça ao então técnico Cuca.